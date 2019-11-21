Общество
ВедомостиМинздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей
Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Он пояснил, что решение принято из-за беспокойства водителей.
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Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 руб., такую зарплату получают 3,2 млн человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят. 5 тыс.— ползарплаты надо человеку отдать?
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В России появится быстрый Интернет для поездов и самолетов
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Гаджеты
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Общество
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Общество
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Национальная служба новостей 07:26
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
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Происшествия
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложенной главой Белоруссии Александром Лукашенко помощи в контроле границы Донбасса с Россией.
ФАН вчера в 20:43
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Ридус вчера в 18:22
Шоу-бизнес
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен от работы, сообщает Twitter Независимого легкоатлетического органа (AIU).
Спорт-Экспресс 12:16
Политика
В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35
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Армия и оружие
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Американский бомбардировщик B-52H слишком близко подошёл к военной базе РФ Хмеймим, в связи с чем российские военные предупредили экипаж о готовности открыть огонь.
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CyberSport.ru 13:44
Авто
Новый Kia Optima показали официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
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Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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