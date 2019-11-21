Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 руб., такую зарплату получают 3,2 млн человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят. 5 тыс.— ползарплаты надо человеку отдать?

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