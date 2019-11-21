Общество

ВедомостиВедомостиМинздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Он пояснил, что решение принято из-за беспокойства водителей.
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Владимир Путин
Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 руб., такую зарплату получают 3,2 млн человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят. 5 тыс.— ползарплаты надо человеку отдать?
— Владимир ПутинKonkurent.ru 15:16

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