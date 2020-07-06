Здоровье

7 канал Красноярск7 канал КрасноярскМинздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

После гибели врача специалисты Министерства здравоохранения края провели проверку в Уярской районной больнице. Отметим, Уярская РБ — не ковидный госпиталь. Всех пациентов с коронавирусом отправляют в Канск.
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Главврача больницы в Красноярском крае отправили в отставку после жалоб пациентов

ТАСС01:21

В краевом Минздраве сообщили об отставке главврача уярской больницы

НГС2400:48

Главный врач Уярской районной больницы отправлен в отставку

Городские новости. Красноярсквчера в 23:27

Минздрав Красноярского края отправил в отставку главврача Уярской больницы

ТВК00:13

В Уярской больнице уволили руководство после смерти врача

ДЕЛА.ruвчера в 23:37

После проверки минздрава главврач Уярской больницы ушел в отставку

Newslab.ruвчера в 23:32

Главврач красноярской больницы ушел в отставку после проверки

РИА Новости00:17
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:39, Ашберн
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Российская газета 02:06
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Политика

В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
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Культура

Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
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Общество

GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса

Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.
Вести.Ru 06:09
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Политика

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян

Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
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Происшествия

В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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Шоу-бизнес

50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в метро в обнаженном виде

Поклонники супермодели в комментариях к снимкам отметили, что Кэмпбелл отлично сохранилась и великолепно смотрится даже в свои 50 лет.
Discover24 вчера в 09:01
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Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

Московский "Спартак" на своем поле уступил "Тамбову" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 04 июля в 13:27
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Политика

Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран.
Lenta.ru 06:41
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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на юмориста Коклюшкина, оскорбившего его жену

НТВ 04:48
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru 06:16
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Происшествия

В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

RT на русском 07:31
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 07:11
Общество

«Аэрофлот» бросил в Китае собак своих пассажиров

URA.Ru 07:00
Футбол

Удар молнии по вратарю на подмосковном стадионе попал на видео

Вести.Ru 05:34
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Армия и оружие

Sina: Индия раскается за отказ от совместного производства Ил-276

Фото: Wikipedia Авторы китайского портала Sina предположили, что Индия «раскается» за отказ от совместного производства Ил-276 с Россией.
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Биатлон

В допинг-пробе российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

Lenta.ru вчера в 10:25
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Авто

Премьеру нового S-Class анонсировала компания «Mercedes-Benz»

Презентация нового Mercedes-Benz S-Class W223 состоится 8 июля в 12:30 по МСК.
ГЛАС.RU 04:34
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
Коммерсантъ 04:21
Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

В Кремле считают решение по статусу собора Святой Софии внутренним делом Турции, но надеются, что турецкие власти учтут значимость этой святыни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:23
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Происшествия

Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже

В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.
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