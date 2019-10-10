Общество
Бел.РуМинздрав отреагировал на идею штрафовать родителей курящих детей
В ведомстве напомнили, что в России продажа табачной продукции несовершеннолетним запрещена. Инициатива ввести административную ответственность для родителей, чьи дети курят, дошла до Минздрава.
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с чего всё началось
Инициатива введения административной ответственности для родителей курящих детей требует экспертной оценки, подтверждающей эффективность данной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.РИА Новости04:16
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