Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Минздраве ответили на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн в беседе с онлайн-изданием "Газета" призвал россиян не употреблять алкоголь в период пандемии коронавируса. Специалист назвал мифом утверждения о том, что таким образом можно "обеззаразить" организм.
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Евгений Брюн
Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными.
— Евгений Брюн, психиатрМосква 24 06:47
с чего всё началось

В Минздраве призвали россиян воздержаться от алкоголя во время пандемии

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь в период распространения коронавируса. В беседе с "Газетой.Ru" он назвал мифом веру граждан в обеззараживание организма с помощью спиртного.
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В Минздраве ответили на вопрос о пользе алкоголя в период пандемии

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Россиянам объяснили, почему не следует пить во время пандемии

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В Минздраве призвали россиян воздержаться от алкоголя во время пандемии

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Алкоголь усугубляет коронавирус: Брюн развеял миф о целебности спиртного

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
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Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора обсудили "завышенный уровень цен на природный газ", поставляемый из России, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 07:10
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Брюн Евгений Алексеевич
Психиатр
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, президент Московского научно-практического центра наркологии. Доктор медицинских наук, профессор. Заведует кафедрой наркологии РМАПО Минздравсоцразвития России, член Общественной Палаты Российской Федерации с 2011 года.
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