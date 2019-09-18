Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

с чего всё началось

В том числе — на закупку лекарств, особенно для регионов. Всего на программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 года предусмотрен 1 трлн руб.

Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.

Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

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