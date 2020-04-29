Коронавирус

NewInformNewInformМинздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения. Благодаря большой площади территории России, жители страны достаточно рассредоточены, чтобы сократить количество заражений коронавирусной инфекцией, пояснили специалисты Минздрава.
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В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

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НИИ Минздрава назвал причины невысокой заболеваемости COVID-19 в России

ТАСС01:15

В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ

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В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Life.ruвчера в 22:06

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Lenta.ruвчера в 21:21

В Минздраве раскрыли, почему россияне реже болеют коронавирусом

URA.Ruвчера в 22:25

В Минздраве объяснили, почему в России реже болеют COVID-19

РИА Новостивчера в 20:14
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Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть

Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
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В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса

Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Финансы

ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар дороже на 7 копеек, а евро на одну копейку

Рубль на самую малость просел по отношению к некоторым иностранным валютам.
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Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко

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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Свердловский ТФОМС увеличил тарифы на лечение больных коронавирусом

На лечение каждого пациента с коронавирусом, который находится в реанимации, нуждается в ИВЛ и дорогостоящих препаратах, региональный ТФОМС будет выделять клинике порядка 380 тыс. рублей.
Уральский меридиан 02:33
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Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
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Общество

За сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе

По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом

По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
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Наука

Назван лучший материал для самодельной маски

В ходе недавнего исследования ученые выяснили, какой материал лучше всего использовать для изготовления самодельной маски.
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Технологии

У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система

В ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON.
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Общество

В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест

По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках.
Коммерсантъ 03:59
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Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
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Происшествия

Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США

Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
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В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

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Lenta.ru 03:52
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Общество

Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
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Происшествия

В Волгограде задержали пару телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями Управления МВД по Волгограду и при силовой поддержке бойцов Росгвардии 27 апреля задержали двоих серийных телефонных мошенников.
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Общество

Трамп объяснил, почему в США миллион заражений коронавирусом

Хорошо работающей системой тестирования объяснил президент США Дональд Трамп огромное число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране.
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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Общество

За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
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В России начали прорабатывать план выхода из режима самоизоляции

В России начался первый этап подготовки плана выхода регионов из режима ограничений, который был введен из-за распространения коронавируса в стране.
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Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
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Общество

За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
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Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
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