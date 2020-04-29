Коронавирус
NewInformМинздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения. Благодаря большой площади территории России, жители страны достаточно рассредоточены, чтобы сократить количество заражений коронавирусной инфекцией, пояснили специалисты Минздрава.
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Энергетика
Новак назвал сроки стабилизации цен на нефть
Министр энергетики Александр Новак заявил, что стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу года.
Известия 00:35
Здоровье
В Крыму подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Еще четыре заболевших - врачи и пациенты Республиканской детской клинической больницы Симферополя, а трое заразились в поезде, который следовал в Крым.
Московский Комсомолец 03:03
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Финансы
ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар дороже на 7 копеек, а евро на одну копейку
Рубль на самую малость просел по отношению к некоторым иностранным валютам.
ИА Клерк.Ру вчера в 10:58
Кино
Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
РИА Новости 03:32
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Свердловский ТФОМС увеличил тарифы на лечение больных коронавирусом
На лечение каждого пациента с коронавирусом, который находится в реанимации, нуждается в ИВЛ и дорогостоящих препаратах, региональный ТФОМС будет выделять клинике порядка 380 тыс. рублей.
Уральский меридиан 02:33
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
За сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе
По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
Здоровье
В Челябинской области подтверждено 499 случаев заражения коронавирусом
По данным на утро 29 апреля, в Челябинской области подтверждено 499 случаев коронавирусной инфекции.
Южноуральская панорама 02:32
Наука
Назван лучший материал для самодельной маски
В ходе недавнего исследования ученые выяснили, какой материал лучше всего использовать для изготовления самодельной маски.
Ридус 27 апреля в 04:16
Технологии
У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
В ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON.
РБК 01:19
Общество
В Москве развернут временные госпитали на 10 тыс. мест
По решению властей, пациентов можно будет размещать на долечивание во временных медицинских госпиталях, которые строят при основных клиниках.
Коммерсантъ 03:59
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
На 29 апреля в 82 регионах России выявили 5841 новый случай коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:52
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Учёные пересмотрели прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Ситуация с распространением коронавируса может окончательно завершиться в России 19 августа, следует из данных Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском 03:42
Происшествия
В Волгограде задержали пару телефонных мошенников
Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями Управления МВД по Волгограду и при силовой поддержке бойцов Росгвардии 27 апреля задержали двоих серийных телефонных мошенников.
ИА Городские вести. Волгоград 02:01
Общество
Трамп объяснил, почему в США миллион заражений коронавирусом
Хорошо работающей системой тестирования объяснил президент США Дональд Трамп огромное число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране.
Интересант 03:06
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
За сутки в России выявлен 5841 случай заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:47
Общество
В России начали прорабатывать план выхода из режима самоизоляции
В России начался первый этап подготовки плана выхода регионов из режима ограничений, который был введен из-за распространения коронавируса в стране.
Lenta.ru 03:53
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Общество
За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса
За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:50
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37