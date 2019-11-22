Общество

ИзвестияИзвестияМинздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщается на официальном сайте Минздрава. «Соответствующий приказ уже подписан министром (здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой) и зарегистрирован», — говорится в сообщении ведомства.
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с чего всё началось
На сайте министерства 21 ноября был опубликован
 приказ, подписанный министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, согласно тексту которого новые правила прохождения медкомиссии вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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