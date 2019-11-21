Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале. Планировалось, что новые правила начнут действовать 22 ноября.
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с чего всё началось
На сайте министерства 21 ноября был опубликован
 приказ, подписанный министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, согласно тексту которого новые правила прохождения медкомиссии вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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