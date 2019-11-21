с чего всё началось

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале. Планировалось, что новые правила начнут действовать 22 ноября.

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Общество ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.

Кино В Ржеве Тверской области пройдет специальный показ фильма «Ржев» В среду, 27 ноября, в Ржеве Тверской области для жителей города и приглашенных гостей пройдет специальный показ фильма «Ржев».

Здоровье Глеб Никитин поручил провести тотальную проверку Вознесенской ЦРБ В рамках рабочего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Вознесенскую центральную районную больницу.

Политика Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".

Армия и оружие В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.

Общество Минздрав отложил решение ввести новые правила медосмотра для водителей Сегодня в 14 часов 22 минуты по Московскому времени, замминистра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай в своем канале Телеграм сообщил, что введение новой системы медосмотра водителей откладывается.

Происшествия Россия экстрадировала разыскиваемого в США наркоторговца Российские власти передали правоохранительным органам США американского гражданина, разыскиваемого по обвинениям в наркоторговле.

Армия и оружие В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.

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Политика Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.

Происшествия СК и ФСБ проводят обыск в доме главы подмосковного Чехова Следственные мероприятия у Кононовой с утра 21 ноября проводят следователи Следственного комитета России вместе с сотрудниками ФСБ.

Общество Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Политика Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17 Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.

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Транспорт Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.

Здоровье Ажиотаж в медицинских центрах: в минздраве пообещали максимально упростить процедуру сдачи анализов для получения водительских прав Региональный минздрав прокомментировал новые правила оформления медицинских справок для получения водительских прав, с которыми автомобилистам придется столкнуться уже завтра.

Космос Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.

Происшествия Ректор одного из ведущих медицинских вузов России задержана в Твери Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Общество Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.