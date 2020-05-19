Общество

Lenta.ruLenta.ruМинимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 мая. Рязанский подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность.
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с чего всё началось

Совфед выступил за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.
РИА Новости06:11

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Минздрав поддержал предложение Совфеда повысить возраст продажи алкоголя

РИА Новости07:26

Минздрав поддержал запрет на продажу алкоголя тем, кто младше 21 года

Комсомольская правда08:04

Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

Говорит Москва07:31

Совфед планирует предложить кабмину повысить возраст продажи табака и алкоголя в РФ

ТАСС07:28

В Совфеде пообещали поддержать повышение возраста продажи алкоголя

РБК06:13

Минимальный возраст продажи алкоголя в России решили поднять

Lenta.ru05:40

Эксперт назвал последствия повышения возраста продажи алкоголя в России

Известия08:26
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Авто

Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь

Например, петербургский завод Nissan планирует сократить около 25% сотрудников - то есть порядка 450 человек, в качестве компенсации им будет выплачено 6 окладов.
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Общество

Путин: более 50 млрд рублей направлены в регионы РФ для выплат медикам

Москва, 19 мая 2020, 15:07 — REGNUM Российские регионы получили более 50 млрд рублей, предназначенных на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.
REGNUM 08:07
Общество

Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России

Как ранее сообщал «Ридус», основатель Superjob.ru Алексей Захаров опасается, что при продлении режима самоизоляции в России до конца июня без работы могут остаться 20-25 миллионов человек.
Ридус вчера в 17:51
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
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Футбол

Футболист московского «Динамо» Евгеньев заразился коронавирусом

Московский футбольный клуб "Динамо" сообщил о нескольких случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде, в активной форме COVID-19 выявлен у защитника Романа Евгеньева.
РИА Новости 08:33
Политика

Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что повысил коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
Происшествия

Врачи ялуторовской больницы сообщили о неполучении стимулирующих выплат

«Межбюджетные трансферты для врачей составили 255 млн рублей», - сообщают специалисты ИЦК.
NashGorod.ru 08:25
Футбол

«Химки» могут оказаться в ПФЛ вместо РПЛ

«Химки», получившие право на выход в РПЛ, могут отказаться от возможности повышения в классе. Об этом информирует Telegram-канал K/On/Off.
ProstoProSport 05:07
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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Футбол

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Контракт нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом" был продлен на период доигрывания сезона, также продлен договор его аренды в "Сочи", сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
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Экономика

Румыния будет цепляться за египетский рынок, несмотря на падение производства пшеницы

Румыния останется экспортером пшеницы с потенциалом, примерно, 3,5 млн. тонн, и поэтому сможет участвовать в международных тендерах, таких как египетские (GASC), в зависимости от международной конъюнктуры считают румынские эксперты.
Зерно Он-Лайн 01:00
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля

Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
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Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
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Технологии

Россия развёртывает новую спутниковую систему связи

«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
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Здоровье

Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России

Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.
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Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Авто

Mercedes-Benz анонсировал обновленные кабриолет и купе E-Class

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на портал 110km.ru, в этот день дебютируют рестайлинговые купе и кабриолет E-класса, которые должны получить ровно те же изменения, что и соседи по семейству.
Автоновости дня 05:00
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
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Общество

Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа

Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru вчера в 05:08
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой

Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
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Общество

Генпрокуратура требует заблокировать видео о «чипировании» людей

Генпрокуратура России выявила новые фейки о том, что распространение коронавируса COVID-19 является спецоперацией для чипирования людей и тотального контроля.
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Политика

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
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Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Основатель Партии пенсионеров России.
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