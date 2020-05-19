Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, сообщил РИА Новости первый замглавы социального комитета палаты Валерий Рязанский.

с чего всё началось

Совет Федерации рекомендует правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, сообщил сенатор Валерий Рязанский. Его цитирует РИА Новости во вторник, 19 мая. Рязанский подчеркнул, что в условиях пандемии тема здоровья нации приобретает особую актуальность.

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