Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Ранее Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в октябре. Также глава Минздрава сообщил, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с медиков и учителей.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минздраве рассказали, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

РИА Новостивчера в 15:40
ТАСС

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

ТАССвчера в 10:24
Известия

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной

Известиявчера в 10:26
Интерфакс

Минздрав РФ заявил о планах бесплатной вакцинации от коронавируса

Интерфаксвчера в 10:30
Lenta.ru

Вакцина от коронавируса будет бесплатной для россиян

Lenta.ruвчера в 10:29
РБК

Глава Минздрава пообещал россиянам бесплатную вакцинацию от коронавируса

РБКвчера в 10:42
RT на русском

Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

RT на русскомвчера в 10:31
Реклама
Реклама

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.comвчера в 02:03
Реклама

Британский министр посетит США для обсуждения соглашения о свободной торговле - FT

Британский министр по международной торговле Лиз Трасс на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы обсудить с американскими чиновниками соглашение о свободной торговле в рамках третьего этапа переговоров, сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
ПРАЙМ19:23

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 18:50
6

«Это отсутствие уважения к своим товарищам по команде, а также к клубу». В «Барселоне» подтвердили отказ Артура играть за них в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что бразильский полузащитник команды Артур отказался присоединиться к каталонцам, которые готовятся к участию в Лиге чемпионов.
Матч ТВ17:24
Реклама
Реклама

Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал о симптомах гепатита В

В новостном портале "Известия" сообщается, что увеличение объема живота и отёк ног говорит о симптомах гепатита В. Об этом вчера, первого августа, в эфире радио "Говорит Москва" заявил врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Чавдар Павлов, передает источник.
Ёлдаш18:15
1
Реклама
Реклама

Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07
Реклама
Реклама
Реклама