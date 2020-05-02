с чего всё началось

На месторождении работают 45 медиков. Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.

Кто есть кто в Сибири

Общество Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни. 3,6K

Политика Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных. 578

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 742

Политика Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 2

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна». 269

Политика Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ". 1K

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,8K

Здоровье В Коммунарке находятся на лечении более 500 пациентов Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко. 43

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 709

Политика ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. 17

Общество В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 164

Финансы На этой неделе индекс МосБиржи может снизиться в район 2475 пунктов Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020.

Общество В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2 Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных. 350

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло на 60 Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 60 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших десять детей в возрасте от года до 15 лет, сообщает администрация региона. 114

Политика Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале. 3