Коронавирус

Полит.руПолит.руМинздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии

На месторождении работают 45 медиков. Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек.
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«В вахтовом поселке имеются достаточное количество средств индивидуальной защиты и необходимый запас лекарственных препаратов»,— рассказала
 госпожа Малинникова.
Коммерсантъвчера в 10:44

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На месторождении в Якутии новую коронавирусную инфекцию предварительно выявили у трех тысяч сотрудников

Эхо Москвывчера в 11:05

Минздрав сообщил о 3 тыс. положительных тестов на вирус на Чаянде

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Новая газетавчера в 06:55

Малинникова: Почти у 3500 вахтовиков на Чаянде предварительно показан положительный результат по коронавирусу

SakhaPress.ruвчера в 07:15

Минздрав: у трех тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии предварительно выявили COVID-19

Дождьвчера в 07:37

Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения

РИА Новостивчера в 03:57

Треть бунтовавших на базе «Газпрома» вахтовиков заразились коронавирусом

Lenta.ru02 мая в 06:59
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Общество

Часть ограничений сохранят до появления вакцины от коронавируса

В интервью телеканалу "Россия 24" глава ведомства подчеркнул, что выход на плато по коронавирусу не означает, что можно снять все ограничения и вернуться к прежней жизни.
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Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных.
BFM.ru 01:50
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Уткин отреагировал на высказывание Шалимова о наличии рабочих мест во время пандемии

RT на русском 01:22
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Политика

Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут

Что важно знать:По официальным данным Минздрава Белоруссии за 3 мая, в стране коронавирусом заразились 16705 человек.
Snob.ru вчера в 07:01
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
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Открыт официальный аккаунт смартфона Xiaomi Mi Mix 4

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Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07
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Политика

Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:25
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Политика

Стали известны детали проведения воздушного парада в День Победы

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, сообщает Росавиация.
Газета.Ru 02:45
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Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна».
REGNUM 02:30
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Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
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Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
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Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Происшествия

За сутки в Новосибирской области выявили 61 пациента с коронавирусом

По информации оперштаба на 10:00, понедельника, 4 мая, за минувшие сутки коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 61 человека в Новосибирской области.
Kursk.com 01:24
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Общество

Сергей Цивилёв в очередной раз обратится к жителям Кузбасса

Напомни, ранее Сергей Цивилёв неоднократно обращался к жителям региона в связи с ситуацией с коронавирусом.
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В Коммунарке находятся на лечении более 500 пациентов

Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 02:34
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
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Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» достиг берегов Балтики

Петербургский дневник вчера в 22:16
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Наука

У тяжелобольных коронавирусом врачи нашли смертельную патологию

МедиаПоток 02 мая в 10:32
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Финансы

На этой неделе индекс МосБиржи может снизиться в район 2475 пунктов

Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020.
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NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
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Общество

В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM 02:40
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Шоу-бизнес

Рудковская «размазала» блогеров за слухи о психике сына

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала о здоровье своего сына Александра Плющенко.
Московский Комсомолец вчера в 13:33
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Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Тамбовской области выросло на 60

Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 60 пациентов в Тамбовской области, среди заболевших десять детей в возрасте от года до 15 лет, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 03:09
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Политика

Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам

Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Футбол

Смолов вернется в «Сельту» на следующей неделе

Нападающий «Сельты» Федор Смолов вернется в расположение клуба на следующей неделе.
Sports.ru вчера в 16:14
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