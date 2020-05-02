Коронавирус
ВедомостиМинздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
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Минздрав: Нет оснований считать, что в России стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Комсомольская правда05:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
Происшествия
Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве
В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Космос
Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты
Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ вчера в 00:44
Общество
Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество
В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Здоровье
Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова
Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжительное время выздоравливают от болезни, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:11
Общество
Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 09:15
Общество
Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве
Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
Политика
Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем
Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:16
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Происшествия
Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской
Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Футбол
15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»
1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
ProstoProSport вчера в 01:40
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице
Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Происшествия
Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения
Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM 03:06
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая
Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
Экономика
ТПП предложила снизить до 18% НДС для торговых центров
Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает снизить ставку НДС для торговых центров до 18%, сообщил «РИА Новости» председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере экономики и недвижимости Александр Каньшин.
Коммерсантъ 04:52