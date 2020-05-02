Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

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