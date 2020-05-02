Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, говорится в сообщении Минздрава.
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Минздрав отказался считать ситуацию с коронавирусом стабилизировавшейся

Московский Комсомолец05:12

Минздрав: Ситуацию с коронавирусом пока нельзя считать стабильной

Российская газета05:42

Минздрав: нет оснований говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ05:20

Минздрав не увидел оснований говорить о стабилизации ситуации с вирусом

РБК05:59

Минздрав: Нет оснований считать, что в России стабилизировалась ситуация с коронавирусом

Комсомольская правда05:04

Минздрав заявил об отсутствии оснований считать ситуацию с COVID стабильной

Известия04:57

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

РИА Новости04:53
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Происшествия

Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве

В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
Известия 08:53
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
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Космос

Совет РАН по космосу одобрил создание в России многоразовой ракеты

Совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил проект Роскосмоса по созданию многоразовых космических ракет.
Коммерсантъ вчера в 00:44
16
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
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Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
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Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,8K
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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Происшествия

Заболевший коронавирусом врач выпал из окна воронежской больницы

Горком 08:53
20
Здоровье

Пациенты с коронавирусом выздоравливают долго, заявила Попова

Пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжительное время выздоравливают от болезни, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 07:11
2
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

РИА Новости 05:34
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Общество

Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятную дату ослабления ограничений, введенных в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 09:15
8
Общество

Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве

Рост случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
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Политика

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Президент РФ Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 09:16
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
1,8K
Происшествия

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской

Перед посольством Украины в Москве асфальт залили красной краской. Об этом сообщает корреспондент "Эха" из Леонтьевского переулка.
Эхо Москвы 08:32
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru 30 апреля в 15:49
56
Шоу-бизнес

«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни

Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
66
Общество

Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было

Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
886
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
869
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,2K
Футбол

15 лет назад Лионель Месси забил свой первый гол за «Барселону»

1 мая 2005 года в рамках 34 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимала "Альбасете".
ProstoProSport вчера в 01:40
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
323
Общество

Евгений Куйвашев заявил, что носить маски обязательно даже на улице

Улица является общественным местом, значит, носить маску там обязательно, написал в своем Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:58
15
Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
60
Происшествия

Глава Казахстана поручил помочь семьям, пострадавшим от наводнения

Нур-Султан, 2 мая 2020, 10:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оказать помощь семьям, эвакуированным в Туркестанской области из-за наводнения.
REGNUM 03:06
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,2K
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2,2K
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Нагибин заявил, что во избежание риска для работников в пунктах по сортировке мусора нужно срочно создать отдельную цепочку вывоза отходов, в частности поставить отдельные мусорные контейнеры для масок и перчаток.
РБК 00:26
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Экономика

ТПП предложила снизить до 18% НДС для торговых центров

Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает снизить ставку НДС для торговых центров до 18%, сообщил «РИА Новости» председатель комитета палаты по предпринимательству в сфере экономики и недвижимости Александр Каньшин.
Коммерсантъ 04:52
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