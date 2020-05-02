Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Происшествия В Приамурье выявили пять новых случаев заражения коронавирусом "2.05.2020 в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них в Белогорске - 3, Тынде - 1, Прогрессе - 1", - сообщает правительство Приамурья. 29

Армия и оружие В ДНР заявили, что сбили два украинских разведывательных беспилотника Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, которые корректировали ведение огня по окраинам Донецка.

Общество Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 653

Экономика Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом Вашингтон, 1 мая 2020, 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. 99

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,2K

Наука Назван новый возможный способ передачи коронавируса Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 129

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 811

Общество В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1,5K

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 88

Финансы Экономический прогноз на май Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

Общество Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 227

Общество В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. 65

Хоккей Андрей Скабелка возглавил «Локомотив» Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.