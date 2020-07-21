Коронавирус
Пятый каналВ Минздраве рассказали о сроках госрегистрации вакцины от коронавируса
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал о сроках государственной регистрации вакцины от коронавируса. По его словам, сейчас идет завершающий этап второй фазы испытаний препарата, разработанного Национальным исследовательским центром (НИЦ) имени Гамалеи.
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В настоящее время вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе. По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации.
— Алексей Кузнецов, российский экономистКоммерсантъ 04:45
с чего всё началось
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи, еще продолжаются, в настоящее время они вышли на вторую стадию. Об этом говорится в ответе помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, поступившем в РБК.РБК03:32
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