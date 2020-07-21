Проверено временем Сергей Осипов, "АиФ": Руслан Хаджисмелович, с 18 июня на базе филиала Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко проводятся испытания вакцины против коронавируса.

с чего всё началось

В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса

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