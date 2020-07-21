Коронавирус
Lenta.ruМинздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса
В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Читать в источнике
Оценить866
с чего всё началось
Проверено временем Сергей Осипов, "АиФ": Руслан Хаджисмелович, с 18 июня на базе филиала Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко проводятся испытания вакцины против коронавируса.Аргументы и Факты00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Общество
РУСАДА заявило о фабрикации фактов в заказанном ОКР аудите
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление относительно аудиторского отчета, который был проведен в организации по заказу Олимпийского комитета России (ОКР).
Газета.Ru 04:49
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Авто
Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии
Автомобили нового поколения Toyota Harrier, возрожденного под именем Venza, вызвали ажиотаж на японском рынке.
Экономика сегодня 04:05
Общество
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде
Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
Территория новостей 00:22
Общество
Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах
Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52
Общество
Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации
С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
Общество
В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Происшествия
СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов
Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Astera вчера в 06:50
Культура
Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля
Премьера пятого сезона семейного анимационного мультсериала «Маша и Медведь» запланирована на 30 июля, передает пресс-служба компании Animaccord.
Аргументы и Факты 04:05
Экономика
Россияне предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Николай Печерников, автор журнала «Интересант» в Питере, предсказывает «черный август» в 2020 году.
ToDay News Ufa вчера в 07:17
Общество
«Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети
Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
Моллы.Ru 02:49
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Происшествия
В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro
Актуальные Новости 04:46
Авто
Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей
Автоэксперты журнала «За рулем» рассказали, какие полноприводные автомобили с пробегом можно приобрести в ценовом диапазоне до 1 миллиона рублей.
Live24 02:24
Армия и оружие
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М
В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
Московский Комсомолец 01:17
Культура
В Ghost of Tsushima нашли отсылки к другим эксклюзивам Sony в виде японского оригами
После прохождения кампании в Ghost of Tsushima игрок может найти небольшой столик с фигурками оригами.
CyberSport.ru 05:07
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
Экономика
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу
Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
REGNUM вчера в 09:38
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
Российская газета 03:26
Общество
Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей
Вести Подмосковья 03:21
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Футбол
Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»
Vprognoze.ru 02:15
Политика
Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
Газета.Ru 04:14