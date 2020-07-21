Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса

В Минздраве поспорили с Минобороны о готовности вакцины от коронавируса, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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с чего всё началось

Противовирусная оборона. 1-й замминистра обороны Руслан Цаликов — о вакцине

Проверено временем Сергей Осипов, "АиФ": Руслан Хаджисмелович, с 18 июня на базе филиала Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко проводятся испытания вакцины против коронавируса.
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

Минздрав обратил внимание Минобороны, что испытания COVID-вакцины не закончились

Интерфакс04:12

В Минобороны объявили о готовности российской вакцины от коронавируса

Новая газета00:19

В Минобороны заявили о готовности вакцины от коронавируса

РИА Новости00:26

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

RT на русском00:19

В Минобороны заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции

ТАСС00:07

Замминистра обороны Цаликов: первая российская вакцина от COVID-19 готова

Аргументы и Факты00:01

Минздрав поспорил с Минобороны о готовности вакцины от COVID

РБК03:32
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Общество

РУСАДА заявило о фабрикации фактов в заказанном ОКР аудите

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление относительно аудиторского отчета, который был проведен в организации по заказу Олимпийского комитета России (ОКР).
Газета.Ru 04:49
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Авто

Новая Toyota Venza побила рекорды продаж в Японии

Автомобили нового поколения Toyota Harrier, возрожденного под именем Venza, вызвали ажиотаж на японском рынке.
Экономика сегодня 04:05
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Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

Историк Сергей Поддубный заявил об "украинском происхождении" богов и пророков.
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Актриса Агата Муцениеце впервые после развода с актером Павлом Прилучным вышла свет, продемонстрировав шикарную фигуру в платье на бретелях.
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Общество

Правительство планирует платить гражданам за отдых на русских курортах

Размер помощи может составить 5 000 рублей на каждые потраченные 25 000 рублей.
Evo-rus.com 02:52
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Общество

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался в реанимации

С 1998 года стал известен широкой публике, как бессменный ведущий прогноза погоды на телеканале НТВ.
U74.Ru 00:01
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Общество

В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку

В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
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Происшествия

СК сообщил о влиянии Фургала на расследование убийств бизнесменов

Арестованный по обвинениям в организации убийств предпринимателей бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, расследовавших дело, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК вчера в 12:05
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Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Гаджеты

Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11

Astera вчера в 06:50
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Культура

Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля

Премьера пятого сезона семейного анимационного мультсериала «Маша и Медведь» запланирована на 30 июля, передает пресс-служба компании Animaccord.
Аргументы и Факты 04:05
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Экономика

Россияне предупредили о деноминации с девальвацией в августе

Николай Печерников, автор журнала «Интересант» в Питере, предсказывает «черный август» в 2020 году.
ToDay News Ufa вчера в 07:17
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Общество

«Магнит» объявил о создании новой продуктовой сети

Пилотные торговые точки получат название «Моя цена», а ассортимент в них будет создаваться на основе из самых доступных продуктов, а также товаров, выпущенных под собственным брендом (порядка 18%).
Моллы.Ru 02:49
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Армия и оружие

Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии

Российская газета 03:34
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Происшествия

В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
Ведомости 04:20
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Гаджеты

Xiaomi представила бюджетный проектор Mijia Projector 2 Pro

Актуальные Новости 04:46
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Авто

Названы лучшие полноприводные машины с пробегом до 1 млн рублей

Автоэксперты журнала «За рулем» рассказали, какие полноприводные автомобили с пробегом можно приобрести в ценовом диапазоне до 1 миллиона рублей.
Live24 02:24
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Армия и оружие

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М

В Крым перебросили фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест».
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Культура

В Ghost of Tsushima нашли отсылки к другим эксклюзивам Sony в виде японского оригами

После прохождения кампании в Ghost of Tsushima игрок может найти небольшой столик с фигурками оригами.
CyberSport.ru 05:07
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ 19 июля в 08:15
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Экономика

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу

Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) согласились с Пенсионным фондом России (ПФР) в том, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера (ПМП).
Коммерсантъ вчера в 17:52
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

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Происшествия

В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе

Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
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Общество

Добронравов не захотел работать в Театре Сатиры за 1 миллион рублей

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Культура

Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом

Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
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Футбол

Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

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Политика

Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
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Руслан Хаджисмелович Цаликов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Заслуженный экономист Российской Федерации.
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