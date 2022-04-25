Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» запущена в серийное производство, сообщил «РИА Новости» гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
"Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск", - сказал Конашенков.
Компания VK попросила Минцифры помочь закупить «десятки тысяч серверов»; компания не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, которая нужна для обеспечения текущей работы сервисов и для масштабирования ИТ-инфраструктуры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве.