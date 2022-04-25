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Минздрав потратит на закупку лекарств дополнительные 23 млрд рублей

Минздрав почти исчерпал предусмотренный на 2022 год бюджет на закупку дорогостоящих лекарств в рамках госпрограммы.
Lenta.ru
К началу апреля Министерство здравоохранения РФ почти полностью израсходовал средства, выделенные на закупку лекарств в рамках программы по 14 высокозатратным нозологиям.
АБН
В 2021 году дефицит программы оценивался в 20 миллиардов рублей при утвержденном бюджете в 64,3 миллиарда рублей.
Lenta.ru
Председатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев высказал
 предположение, что закупка лекарств за счет бюджета следующего года может быть связана с недостаточным финансированием государственной программы.
ФАН

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Минздрав потратит на покупку лекарств дополнительные 23 млрд рублей
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