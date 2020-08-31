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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.В источнике
С чего всё началось
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecum06:09
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Коммерсантъ

В России повторно зарегистрировано лекарство «Фризиум»

Коммерсантъ12:16
РИА Новости

Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

РИА Новости12:05
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Vademecum06:09
РБК

Минздрав зарегистрировал ставший причиной уголовных дел «Фризиум»

РБК11:21
Lenta.ru

В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей

Lenta.ru10:41
Эхо Москвы

Пресс-служба Минздрава подтвердила регистрацию в России препарата «Фризиум»

Эхо Москвы11:32
ТАСС

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум»

ТАСС11:24

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче шестого тура РПЛ

Матч шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" закончился со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи, которая прошла на "РЖД-Арене", был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче шестого тура РПЛ
Москва 24вчера в 11:51

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Сын Цоя подтвердил факт обращения к Путину из-за фильма Учителя

Александр Цой, сын Виктора Цоя, подтвердил "Газете.Ru", что он безусловно разделяет тезисы, изложенные в письме к президенту Владимиру Путину, которого просят не допустить выхода в свет фильма Алексея Учителя о лидере группы "Кино".
Газета.Ru13:30
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru13:04
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