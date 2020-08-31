Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»
Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.В источнике
С чего всё началось
Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi
Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecum06:09
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