Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.

Vademecum 06:09