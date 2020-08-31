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РИА Новости
РИА Новости

Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

Минздрав РФ повторно зарегистрировал лекарственный препарат "Фризиум", так как срок предыдущего разрешения истек, заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.В источнике
С чего всё началось
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Процесс регистрации Фризиума длился почти год: Sanofi подала нужные документы 30 сентября 2019 года. Тогда в Минздраве обещали, что препарат зарегистрируют в ускоренном режиме. Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен.
Vademecum06:09
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Коммерсантъ

В России повторно зарегистрировано лекарство «Фризиум»

Коммерсантъ12:16
РИА Новости

Минздрав повторно зарегистрировал препарат «Фризиум»

РИА Новости12:05
Эхо Москвы

Пресс-служба Минздрава подтвердила регистрацию в России препарата «Фризиум»

Эхо Москвы11:32
РБК

Минздрав зарегистрировал ставший причиной уголовных дел «Фризиум»

РБК11:21
Lenta.ru

В России зарегистрировали препарат «Фризиум» для тяжелобольных детей

Lenta.ru10:41
ТАСС

Минздрав зарегистрировал препарат «Фризиум»

ТАСС11:24
Vademecum

Минздрав зарегистрировал противосудорожный препарат Фризиум от Sanofi

Vademecum06:09

Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюс05:24
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Черчесов допустил выход Дзюбы и Соболева на поле в матче с Сербией

Помимо 196-сантиметрового Дзюбы и 191-сантиметрового Соболева в распоряжении наставника есть Николай Комличенко, чей рост составляет 193 см. Черчесов не исключил, что против сербов и венгров с первых минут могут сыграть сразу два фактурных форварда.
RT на русском12:18
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Детский Aston Martin DB5 стоит дороже Mercedes C-класса

Aston Martin DB5 Junior, созданный в коллаборации Aston Martin Little Car Company представляет собой электрическую версию самого культового автомобиля британского бренда в масштабе 2:3. Благодаря 3D модели оригинального DB5 маленькая модель является его точной копией с максимальной детализацией и достоверностью.
Top Gear Russia06:04