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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
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Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Газета.Ruвчера в 15:48
РБК

Эксперты оценили новые требования к автомобильным аптечкам

РБКвчера в 14:59
РИА Новости

В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

РИА Новостивчера в 11:18
URA.Ru

Российских водителей ждет новое правило

URA.Ruвчера в 11:39
Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

Коммерсантъвчера в 11:36
Московский Комсомолец

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов

Московский Комсомолецвчера в 14:23
Интерфакс

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Интерфаксвчера в 10:33

Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе

Эксперты добавили, что 25 процентов потребителей риса в Британии с наибольшим риском сердечно-сосудистой летальности могут иметь более высокий риск смерти от болезней сердца и сосудов из-за воздействия неорганического мышьяка.
Причиной роста летальности в мире может быть мышьяк в рисе
МедиаПоток02:00
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В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Первое условие - ядерный удар будет нанесен в качестве ответной реакции, если система предупреждения о ракетном нападении предупредит военных, что территорию России или ее союзников атаковали баллистическими ракетами.
Газета.Ru02:43
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
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Онищенко напомнил о невозможности заболеть гриппом из-за прививки

Бывший главный санитарный врач России, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко напомнил россиянам о том, что заболеть гриппом после прививки от него нельзя.
Невские Новости23:28
13

В МВД уточнили порядок получения новых госзнаков на автомобили

"Установка государственных регистрационных знаков транспортных средств новых размеров и формы не является обязательной процедурой для автовладельцев, и может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости", - сказал собеседник агентства.
ТАСС02:01
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В «Баварии» назвали пощечиной для УЕФА решение CAS по «Манчестер Сити»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить наказание УЕФА, наложенное на «Манчестер Сити» за нарушение правил финансового фейр-плей.
Матч ТВ22:36

МВД расследует попытку поджога дома сотрудницы самарского Минстроя

В Самаре полиция возбудила уголовное дело после попытке поджечь дом руководителя управления контроля (надзора) за долевым строительством недвижимости областного Минстроя Надежды Веховой.
Интерфаксвчера в 11:08
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