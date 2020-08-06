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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
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Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Газета.Ru15:48
РБК

Эксперты оценили новые требования к автомобильным аптечкам

РБК14:59
Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

Коммерсантъ11:36
URA.Ru

Российских водителей ждет новое правило

URA.Ru11:39
Московский Комсомолец

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов

Московский Комсомолец14:23
РИА Новости

В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

РИА Новости11:18
Интерфакс

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Интерфакс10:33

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новости08:00

Вспышка смертельно опасного детского заболевания ожидается в США

Агентство «Центры по контролю и профилактике заболеваний» в Соединенных Штатах предупредило о новом детском заболевании, которое может спровоцировать длительный паралич и привести к летальному исходу.
Live24вчера в 08:25
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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