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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
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Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Газета.Ruвчера в 15:48
РБК

Эксперты оценили новые требования к автомобильным аптечкам

РБКвчера в 14:59
Московский Комсомолец

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов

Московский Комсомолецвчера в 14:23
URA.Ru

Российских водителей ждет новое правило

URA.Ruвчера в 11:39
Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

Коммерсантъвчера в 11:36
РИА Новости

В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

РИА Новостивчера в 11:18
Интерфакс

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Интерфаксвчера в 10:33

Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят
iXBT.comвчера в 11:06
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Yahoo News Japan (Япония): на Кунашире установлен новый памятник с надписью «Русский флаг сниматься не должен» (Yahoo News Japan)

На Кунашире, где уже есть памятник с высеченной строчкой из обновленной Конституции о запрете на отчуждение территорий, установили новую памятную плиту, указывающую на нежелание России возвращать Японии Южные Курилы.
ИноСМИвчера в 04:45

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности России, прокомментировал ситуацию с поддержкой населением Хабаровского края бывшего руководителя региона Сергея Фургала.
CT news5 августа в 12:19
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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