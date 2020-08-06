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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
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Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Газета.Ruвчера в 15:48
РБК

Эксперты оценили новые требования к автомобильным аптечкам

РБКвчера в 14:59
РИА Новости

В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

РИА Новостивчера в 11:18
URA.Ru

Российских водителей ждет новое правило

URA.Ruвчера в 11:39
Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

Коммерсантъвчера в 11:36
Московский Комсомолец

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов

Московский Комсомолецвчера в 14:23
Интерфакс

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Интерфаксвчера в 10:33

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат «Лейтрагин», который помогает предотвращать или смягчать осложнения от коронавируса, сообщается на сайте агентства.
Коммерсантъ17:53
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Lionsgate анонсировала фильм «Джон Уик 5»

В мае Lionsgate перенесла дату выхода четвертой части боевика «Джон Уик» на 27 мая 2022 года из-за пандемии коронавируса, хотя изначально планировалось, что премьера картины состоится 21 мая 2021 года.
Известия01:12

СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
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Новое отделение открывается в Красноярском онкодиспансере

Основной задачей нового отделения станет контроль своевременности и полноты обследования пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, - пояснил главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.
Среда2422:51
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