Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Смотрите также
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Внешний вид дочери Эммануила Виторгана вызвал споры среди поклонников
В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта
Ведомого Су-57 назвали небоеспособным
В России запатентовали препарат от коронавируса
Лукашенко назвал Путина своим старшим братом
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
Lionsgate анонсировала фильм «Джон Уик 5»
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Госпиталь МЧС России в Бейруте принял первых 13 пациентов
Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Билл Гейтс предупредил о худшей, чем коронавирус, катастрофе
Бритни Спирс смутила подписчиков новыми танцами в Instagram
Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
В Минобороны раскрыли условия нанесения ядерного удара
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Билл Гейтс предупредил о худшей, чем коронавирус, катастрофе
В Бейруте по делу о взрыве задержали 16 сотрудников порта
Трамп подписал указ об устранении угрозы, исходящей от TikTok
В России запатентовали препарат от коронавируса
СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Рогозин поручил разработать аналог корабля «Буран» на замену «Союзу»
В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские авто
Россияне старше 40 лет получат выходной на диспансеризацию
Минздрав предложил изменить состав автоаптечки
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
Подробнее о событии
Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов
Московский Комсомолецвчера в 14:23