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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
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URA.Ru

Российских водителей ждет новое правило

URA.Ruвчера в 11:39
РБК

Эксперты оценили новые требования к автомобильным аптечкам

РБКвчера в 14:59
Московский Комсомолец

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов

Московский Комсомолецвчера в 14:23
Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Газета.Ruвчера в 15:48
Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

Коммерсантъвчера в 11:36
РИА Новости

В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

РИА Новостивчера в 11:18
Интерфакс

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Интерфаксвчера в 10:33

В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей

Полицейские задержали 18-летнего жителя Владивостока, который подозревается в обмане 16-летней знакомой на 93 тысячи рублей под предлогом того, что он является проводником между человеком и дьяволом и может обеспечить исполнение желаний, сообщает УМВД по Приморскому краю.
РИА Новости20:28

Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Стеклянное покрытие нового российского истребителя Су-57 сможет уберечь пилота от действия ядерного излучения, а также от электромагнитного, инфракрасного и ультрафиолетового влияния.
Территория новостейвчера в 02:53
18

В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
3

Российский Генштаб выступил против гонки ядерных вооружений

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковник Александр Хряпин прокомментировали ситуацию, сложившуюся в сфере ядерного сдерживания.
Профиль19:12
4

Twitter добавил специальную маркировку на аккаунты Кремля и МИД РФ

В Twitter пояснили, что такая маркировка в дальнейшем появится: на аккаунтах ключевых правительственных чиновников, в том числе из министерства иностранных дел, институциональных структур, а также послов, официальных представителей и ключевых дипломатических лидеров, на аккаунтах государственных СМИ, их главных редакторов и старших сотрудников.
Коммерсантъ20:26
3

Четыре работы из Забайкалья прошли в финал конкурса «Красиво.ДВ»

Забайкалец Андрей Шаронов вышел в финал конкурса с документальным фильмом «Один человек из книги войны» в номинации «Характер.ДВ», а фильм Баяра Барадиева стал финалистом в рубрике «Сила.ДВ».
Московский Комсомолец Чита4 августа в 04:28
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