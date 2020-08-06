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Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
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Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов
Московский Комсомолецвчера в 14:23