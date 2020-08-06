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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Минздрав предложил заменить в автомобильной аптечке стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь на стерильные салфетки и нестерильные бинты больших размеров.В источнике
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Газета.Ru

Минздрав предложил изменить состав автоаптечки

Газета.Ruвчера в 15:48
РБК

Эксперты оценили новые требования к автомобильным аптечкам

РБКвчера в 14:59
РИА Новости

В России предложили изменить требования к автомобильной аптечке

РИА Новостивчера в 11:18
URA.Ru

Российских водителей ждет новое правило

URA.Ruвчера в 11:39
Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

Коммерсантъвчера в 11:36
Московский Комсомолец

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов

Московский Комсомолецвчера в 14:23
Интерфакс

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Интерфаксвчера в 10:33

В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новостивчера в 08:04
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Роскосмос намерен до 2030 года научиться сажать корабли на астероиды

Роскосмос приступил к разработке технологии посадки космических кораблей на астероиды, ее планируют завершить до конца 2030 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru19:15

Источник странных сигналов из космоса назвали итальянские ученые

Ученые определили источник странных внегалактических сигналов из космоса (FRB, быстрые радиовсплески), которые оказались похожи на радиоизлучение мертвой звезды на расстоянии 14 350 световых лет от Земли.
МедиаПоток5 августа в 05:45
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