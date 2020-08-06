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РБК
РБК

Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

«Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи», — пояснили в Минздраве. Кроме того, в составе аптечки предлагается увеличить количество перчаток до двух пар.В источнике
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Коммерсантъ

Минздрав предложил изменить комплектацию автомобильной аптечки

Коммерсантъ11:36
Телеканал 360°

Новые требования к автомобильной аптечке разработали в России

Телеканал 360°12:14
URA.Ru

Российских водителей ждет новое правило

URA.Ru11:39
Московский Комсомолец

Минздрав изменил состав автомобильной аптечки: маски вместо бинтов

Московский Комсомолец14:23
РИА Новости

Минздрав подготовил новые требования к автомобильной аптечке

РИА Новости11:18
Газета.Ru

В России изменят требования к автомобильной аптечке

Газета.Ru11:14
Интерфакс

Минздрав предложил изменить комплектацию аптечки для авто

Интерфакс10:33

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии, утверждает Defence24.
Lenta.ru04:12
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Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина в РПЛ до 7 дней

Роспотребнадзор не планирует сокращать срок карантина контактной группы при регулярном тестировании на коронавирус с 14 до 7 дней в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил глава РПЛ Сергей Прядкин.
РИА Новости14:23

Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
iXBT.com11:06
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Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Весна11:54
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Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUM09:17
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