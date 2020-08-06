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«Избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера в экстренной ситуации, что может снижать эффективность оказания первой помощи», — пояснили в Минздраве. Кроме того, в составе аптечки предлагается увеличить количество перчаток до двух пар.В источнике
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