В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

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Не более двух курилок может появиться в «чистой зоне» российских аэропортов. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения перед вторым чтением законопроекта о возвращении курительных комнат в воздушные гавани нашей страны.

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Минздрав предложил оборудовать по две курилки в аэропортах

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