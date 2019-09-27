Общество
Комсомольская правдаМинздрав предложил оборудовать по две курилки в аэропортах
Не более двух курилок может появиться в «чистой зоне» российских аэропортов. С таким предложением выступило Министерство здравоохранения перед вторым чтением законопроекта о возвращении курительных комнат в воздушные гавани нашей страны.
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с чего всё началось
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.Известиявчера в 17:01
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