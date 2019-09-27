Общество
Экономика сегодняМинздрав предложил ограничить количество курилок в аэропортах
Минздрав РФ выступил с инициативой ограничить количество курилок в аэропортах. В ведомстве хотят, чтобы в «чистой зоне» воздушных гаваней их было не больше двух. Министерство разработало соответствующие поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в аэропорты.
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с чего всё началось
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.Известиявчера в 17:01
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