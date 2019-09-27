Общество
ИнтерфаксМинздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок
Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ. По данным газеты, ведомство настаивает, чтобы их число ограничивалось двумя.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
Телепрограмма вчера в 07:44
Общество
Судебным приставам хотят разрешить взламывать двери
Минюст России предложил наделить судебных приставов новыми полномочиями. Им хотят разрешить ломать двери.
EastRussia 25 сентября в 23:40
Политика
Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.
РИА Новости 03:13
Происшествия
Две пассажирки рейса из Москвы в Минводы подрались на борту
Newstracker.ru 02:27
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Газета.Ru 02:07
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
Газета.Ru вчера в 07:14
Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Энергетика
Казахстан и Белоруссия намерены договориться о поставках нефти
Соглашение планируют заключить до конца текущего года Казахстан рассчитывает подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
Аргументы и Факты 02:03
Авто
Lada Priora с миллионным пробегом была найдена в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
REGNUM вчера в 21:14
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Здоровье
В столичных больницах пройдут дни открытых дверей
Вести Подмосковья 00:38
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Киркоров и Лазарев чувственно поздравили Ани Лорак с днем рождения
Киркоров и Лазарев чувственно поздравили Ани Лорак с днем рождения Сегодня Ани Лорак празднует день рождения.
Экспресс газета 03:27
Технологии
РБК: на Урале начали устанавливать оборудование для надежного Рунета
Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.
ТАСС 01:51
Наука
ЭКО и ИКСИ могут быть причиной повышенного риска рака простаты
Шведские специалисты провели исследование, по итогам которого оказалось, что в случае использования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), использующихся для желающих стать отцами мужчин, повышается риск развития онкологии простаты.
Дни24 вчера в 15:00
Футбол
Тошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".
Sport.ru вчера в 14:59
Гаджеты
Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники
Компания Amazon представила умные очки, кольцо и беспроводные наушники с поддержкой голосового помощника Alexa.
N+1 вчера в 12:16
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Происшествия
На Волге загорелся груженный железом сухогруз
Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Футбол
Футболист Павел Мамаев прилетел на переговоры с ФК «Ростов»
После выхода из колонии 31-летний скандально известный футболист, ранее игравший за ФК "Краснодар", вел переговоры со столичным футбольным клубом.
Панорама Ростова-на-Дону 01:39
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Общество
Неказистая походка модели на подиуме испугала зрителей
Lenta.ru вчера в 05:40