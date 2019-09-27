В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне». Такое ограничение предложил установить Минздрав. Ведомство разработало поправки к депутатскому законопроекту о возвращении курительных комнат в воздушные гавани.

с чего всё началось

Минздрав разработал поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении помещений для курения в аэропорты, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на документ. По данным газеты, ведомство настаивает, чтобы их число ограничивалось двумя.

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Минздрав предложил открывать в аэропортах не более двух курилок

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