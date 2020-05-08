Общество

BFM.ruBFM.ruМинздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. В июне эпидемиологическая ситуация навряд ли изменится в лучшую сторону, заявил Мурашко.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендует перенести единый госэкзамен на август-сентябрь из-за коронавируса

Эхо Москвы11:07

Глава Минздрава рекомендовал перенести ЕГЭ на август—сентябрь

РБК06:41

Минздрав предложил перенести ЕГЭ

РИА Новости08:46

Сроки сдачи единого госэкзамена предлагают перенести на конец лета

Коммерсантъ09:21

В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ

Российская газета06:25

Мурашко: ЕГЭ будет безопасно провести в лучшем случае в августе - сентябре

ТАСС06:06

Глава Минздрава России предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Интерфакс05:52
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 13:44
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Здоровье

829 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
Известия вчера в 08:11
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
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Общество

Более 13 тыс. нарушений самоизоляции выявили в Подмосковье

В Московской области выявили более 13 тысяч нарушений режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности.
Правительство Московской области 11:49
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
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Общество

Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая

Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано.
DP.RU 09:10
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Общество

В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции

В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
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Общество

В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 17 мая

Режим повышенной готовности, установленный постановлением губернатора Пензенской области от 16 марта, продлен до 17 мая включительно.
Smi58.ru 11:08
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Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Гаджеты

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года

Возглавил рейтинг самых популярных смартфонов первого квартала 2020 года базовый iPhone 11.
Ридус 12:30
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Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Гаджеты

AMD представила чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

NewInform 02:12
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Общество

Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
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Происшествия

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в центре Москвы

Говорит Москва 12:24
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
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Общество

Карантинные ограничения сохранятся до появления вакцины

Карантинные ограничения по всей России отменят лишь после разработки действенной вакцины.
DixiNews 12:31
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Спорт

Сборная России уступила США на Кубке наций по шахматам

Сборная России по шахматам проиграла команде Соединённых Штатов в матче седьмого тура Кубка наций, проходящего в онлайн-режиме.
RT на русском 11:49
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Авто

Продажи автомобилей в России рухнули на 64%

Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 64%, следует из данных по регистрации новых автомобилей, которые "Газете.Ru" предоставило аналитическое агентство "Автостат Инфо".
Газета.Ru 11:54
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Общество

Озвучены условия для отмены режима самоизоляции в Саратовской области

В Саратовской области 10 мая примут решение о продлении или снятии введенных из-за коронавируса ограничений.
Регион 64 11:10
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Культура

Музыканты из 15 стран исполнят Ленинградскую симфонию Шостаковича

Более 100 музыкантов из 15 стран мира исполнят Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича в рамках проекта "Музыка мира".
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В региональном Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

Сотрудники Калининградского отделения управления Роспотребнадзора рекомендовали региональному правительству продлить режим самоизоляции.
Каскад 10:26
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Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
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Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
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Более 370 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

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ГАЗ снимет с производства старые «ГАЗели» и «Соболи»

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Китайские врачи нашли коронавирус в сперме заражённых пациентов

Группа китайских исследователей обнаружила коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии.
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