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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Минздрав предложил продавать в России обезличенные сигареты

Обезличенную табачную упаковку предложило ввести Министерство здравоохранения в России, а также на всей территории ЕАЭС, сообщает 2 сентября «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки

Минздрав предлагал ввести обезличенные пачки сигарет в рамках разработки антитабачной концепции еще в 2016 году.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
BFM.ru

Одного цвета и без названия. Приведет ли обезличивание пачек сигарет к их подорожанию?

BFM.ruвчера в 08:12
ИА Красная Весна

Минздрав предложил продавать в России обезличенные сигареты

ИА Красная Веснавчера в 05:37
REGNUM

На территории ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

REGNUMвчера в 04:52
News.ru

В ЕАЭС хотят выпускать обезличенные пачки сигарет

News.ruвчера в 02:50
РИА Новости

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

РИА Новостивчера в 02:16
РЕН ТВ

Минздрав РФ предложил обезличить сигареты на территории ЕАЭС

РЕН ТВвчера в 01:03
Коммерсантъ

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки

Коммерсантъвчера в 17:59

ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем

Как сообщал ранее телеканал Fox 11, пилот во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса увидел, как мимо самолета на высоте 914 метров и на расстоянии около 300 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.
ТВ Центр02:45
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В работе соцсети Instagram в России произошел сбой

Большая часть пользователей (свыше 70%) столкнулась со сложностями при просмотре ленты новостей, еще у 17% нет возможности увидеть stories, около 10% не могут постить Пользователи социальной сети Instagram в разных странах мира испытали проблемы в работе сервиса.
Толк01:52
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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Немецкая оппозиция требует остановить постройку СП-2 из-за Навального

Немецкий политик Катрин Геринг-Эккардт из оппозиционной партии «Союз 90 / Зеленые» призвала прервать постройку газопровода «Северный поток — 2» из-за якобы отравления Алексея Навального, сообщает издание RTL.
ФАНвчера в 15:45
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