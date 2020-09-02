Минздрав предложил продавать в России обезличенные сигареты
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Обезличенную табачную упаковку предложило ввести Министерство здравоохранения в России, а также на всей территории ЕАЭС, сообщает 2 сентября «Коммерсантъ».В источнике
С чего всё началось
На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки
Минздрав предлагал ввести обезличенные пачки сигарет в рамках разработки антитабачной концепции еще в 2016 году.
Коммерсантъвчера в 17:59
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