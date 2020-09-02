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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

«Ъ»: Минздрав предложил продавать в России обезличенные табачные пачки

Продавать обезличенные пачки сигарет Минздрав предлагал и ранее - в 2016 году в рамках разработки "антитабачной концепции". Тогда против этой меры выступили производители табачных изделий.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки Минздрав, который несколько лет лоббирует введение в России обезличенных табачных пачек, решил продвигать инициативу на уровне ЕАЭС.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
BFM.ru

Одного цвета и без названия. Приведет ли обезличивание пачек сигарет к их подорожанию?

BFM.ruвчера в 08:12
РИА Новости

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

РИА Новостивчера в 02:16
REGNUM

На территории ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

REGNUMвчера в 04:52
News.ru

В ЕАЭС хотят выпускать обезличенные пачки сигарет

News.ruвчера в 02:50
ИА Красная Весна

Минздрав предложил продавать в России обезличенные сигареты

ИА Красная Веснавчера в 05:37
РЕН ТВ

Минздрав РФ предложил обезличить сигареты на территории ЕАЭС

РЕН ТВвчера в 01:03
Коммерсантъ

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки

Коммерсантъвчера в 17:59

В Минкультуры отреагировали на претензии к новому фильму о Цое

Ранее отец и сын музыканта Виктора Цоя Роберт и Александр Цой обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором назвали фильм "пошлым зрелищем" и попросили главу государства организовать проверку и принять меры.
В Минкультуры отреагировали на претензии к новому фильму о Цое
Газета.Ru01:19

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
1,5K

Какими возможностями обладает ракетный крейсер «Москва»

Главным оружием "Москвы" является ракетный комплекс "Вулкан" дальностью до 550 — 700 км. Гвардейский ракетный крейсер "Москва" впервые после завершения ремонта вышел в море для отработки задач в преддверии скорого старта стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020", сообщает Министерство обороны России.
RT на русском00:05
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В «Крыльях Советов» зарплата футболистов станет зависеть от результатов

Финансовое вознаграждение игроков будет зависеть не от количества сыгранных минут и соблюдения правил контракта, а от достижений на поле: результативных передач, забитых мячей, победных матчей и т. д. Максимальные бонусы, по мнению функционера, футболисты должны получать за выполненную задачу в течении всего сезона.
Sport24.ruвчера в 14:23