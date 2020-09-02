«Ъ»: Минздрав предложил продавать в России обезличенные табачные пачки

Продавать обезличенные пачки сигарет Минздрав предлагал и ранее - в 2016 году в рамках разработки "антитабачной концепции". Тогда против этой меры выступили производители табачных изделий.