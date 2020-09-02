«Ъ»: Минздрав предложил продавать в России обезличенные табачные пачки
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Продавать обезличенные пачки сигарет Минздрав предлагал и ранее - в 2016 году в рамках разработки "антитабачной концепции". Тогда против этой меры выступили производители табачных изделий.В источнике
С чего всё началось
На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки
На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки Минздрав, который несколько лет лоббирует введение в России обезличенных табачных пачек, решил продвигать инициативу на уровне ЕАЭС.
Коммерсантъвчера в 17:59
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