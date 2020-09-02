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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

«Ъ»: Минздрав предложил продавать в России обезличенные табачные пачки

Продавать обезличенные пачки сигарет Минздрав предлагал и ранее - в 2016 году в рамках разработки "антитабачной концепции". Тогда против этой меры выступили производители табачных изделий.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки Минздрав, который несколько лет лоббирует введение в России обезличенных табачных пачек, решил продвигать инициативу на уровне ЕАЭС.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии
BFM.ru

Одного цвета и без названия. Приведет ли обезличивание пачек сигарет к их подорожанию?

BFM.ruвчера в 08:12
РИА Новости

В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

РИА Новостивчера в 02:16
REGNUM

На территории ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

REGNUMвчера в 04:52
News.ru

В ЕАЭС хотят выпускать обезличенные пачки сигарет

News.ruвчера в 02:50
ИА Красная Весна

Минздрав предложил продавать в России обезличенные сигареты

ИА Красная Веснавчера в 05:37
РЕН ТВ

Минздрав РФ предложил обезличить сигареты на территории ЕАЭС

РЕН ТВвчера в 01:03
Коммерсантъ

На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки

Коммерсантъвчера в 17:59

Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:10
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МГУ поднялся на 15 позиций в рейтинге журнала Times Higher Education

Ректор МГУ академик Виктор Садовничий считает, что вуз продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира благодаря своим выдающимся научным результатам и образовательным успехам, совместной слаженной работе преподавателей, ученых и студентов.
Аргументы и Фактывчера в 09:23