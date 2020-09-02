«Ъ»: Минздрав предложил продавать в России обезличенные табачные пачки
Смотрите также
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Путин исключил возможность перехода на дистанционное обучение
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса
Пелоси посетила закрытую на карантин парикмахерскую
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Песков: Кремлю не сообщали о следах «Новичка» в организме Навального
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Отец Месси заявил, что футболист не останется в «Барселоне»
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в ряде регионов России
СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
Площадь пожаров в Ростовской области выросла до 522 гектаров
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Продавать обезличенные пачки сигарет Минздрав предлагал и ранее - в 2016 году в рамках разработки "антитабачной концепции". Тогда против этой меры выступили производители табачных изделий.В источнике
С чего всё началось
На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки
На территории ЕАЭС могут ввести обезличенные табачные пачки Минздрав, который несколько лет лоббирует введение в России обезличенных табачных пачек, решил продвигать инициативу на уровне ЕАЭС.
Коммерсантъвчера в 17:59
Подробнее о событии