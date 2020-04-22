Ограничительные меры, которые российские власти ввели для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

с чего всё началось

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

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