Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда российских медработников
Комсомольская правдавчера в 13:13
Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
Говорит Москвавчера в 12:19
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено вчера в 23:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Телепрограмма 01 октября в 07:50
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 01 октября в 03:24
Экономика
Минфин ужесточает подход к налогообложению богатых россиян
Проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», рассчитанный на ближайшие три года, внёс в Госдуму Минфин, сообщает РБК.
News.ru 01 октября в 03:07
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления
Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК вчера в 11:17
Наука
Средневековая чума пришла в Европу из Поволжья
МИР 24 вчера в 05:55
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Театры
Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM вчера в 20:10
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила принять акт правительства, которым была бы закреплена доля гарантированных выплат по окладам в структуре зарплаты медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже закрепленного в майском указе стандарта.
РИА Новости вчера в 22:05
Хоккей
Михеев помог «Торонто» обыграть «Оттаву»
«Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это была первая игра сезона-2019/20.
Спорт-Экспресс вчера в 21:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Культура
Пласидо Доминго уходит с поста директора оперы Лос-Анджелеса
Испанский тенор Пласидо Доминго подал в отставку с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса (Калифорния).
Профиль вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Спорт
МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства двумя российскими спортсменками, которые смогут выступить за другие страны на предстоящих Играх 2020 года.
RT на русском вчера в 13:23
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Политика
Валентина Матвиенко приветствует намерение Узбекистана вступить в ЕАЭС
Российская газета вчера в 12:31
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:24
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Здоровье
Врачи детского онкоцентра Блохина составили график увольнений
Замдиректор НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Георгий Менткевич заявил, что врачи, которые ранее грозили увольнением из-за проблем с руководством, составили график увольнений.
Дождь вчера в 11:18
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru вчера в 06:54