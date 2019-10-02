Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
Говорит Москвавчера в 12:19
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Единоборства
Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву
Известия 00:29
Происшествия
В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога
Отмечается, что утром в среду неизвестный постучал в дверь дома врача с жалобой на сильную боль.
РИА Новости вчера в 17:18
Наука
От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.
Piter.tv 01 октября в 04:03
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Технологии
МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment
Компания МегаФон объявила о партнерстве со студией Blizzard Entertainment.
Cyber.sports.ru вчера в 04:30
Происшествия
В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой
Российская газета вчера в 02:25
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Экономика
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше
Обманутых дольщиков может стать вдвое больше из-за 600 девелоперов, которые не получили кредиты от банков на строительство жилья согласно новым правилам.
Известия 01 октября в 18:32
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Космос
Названа дата последнего пуска ракеты «Рокот»
Пуск базовой версии ракеты-носителя «Рокот» состоится 29 ноября с космодрома Плесецк.
Известия 01 октября в 18:24
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
REGNUM вчера в 09:10
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Лавров назвал уступкой «формулу Штайнмайера»
Во вторник, 1 октября, делегация Украины, ОБСЕ, России, Донецкой и Луганской народных республик подписали «формулу Штайнмайера», предусматривающую проведение выборов в самопровозглашенных республиках и предоставление им особого статуса.
РБК вчера в 19:59
Единоборства
В Улан-Удэ официально стартовал XI Чемпионат мира по женскому боксу
В торжественной обстановке открылся сегодня в Улан-Удэ XI Чемпионат мира по женскому боксу.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 08:09
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском вчера в 09:30
Здоровье
Жители Челябинской области сообщили о массовом заболевании лишаем в школе
АиФ Челябинск 02:27
Авто
Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно
У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю вчера в 08:15
Общество
Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»
В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Сотрудница аптеки рассказала о возможной болезни Михаила Боярского
Народный артист Михаил Боярский, который нарушил дорожного правила движения в Санкт-Петербурге при парковке, торопился купить лекарства в аптеке и, предположительно, плохо себя чувствовал.
ФАН вчера в 20:12
Здоровье
Минздрав Пермского края опроверг увольнение неонатологов ГБ №6
Министерство уже опровергало наличие каких-либо проблем в ГБ №6, несмотря на доводы врачей.
Vademecum 01:53
Футбол
Мамаев рассказал, в каких условиях находился в тюрьме
Футболист Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по условно-досрочному освобождению, рассказал об условиях содержания под стражей.
RT на русском 30 сентября в 09:34
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Гаджеты
Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре
Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.
3DNews вчера в 12:23
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК вчера в 20:37
Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму
«Собирают предложения и по изменению законодательства, и по новым партийным проектам, и по оценке депутатского корпуса», – поясняет человек, близкий к администрации.
Ведомости вчера в 18:01