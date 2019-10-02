Экономика

ВедомостиВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

RT на русском13:58

Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников

Говорит Москва12:19

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда российских медработников

Комсомольская правда13:13

Скворцова рассказала о сроках перехода на новую систему зарплаты врачей

Известия12:58

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Ведомости13:14

Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

ТАСС12:10

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новости12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:26, Вашингтон
Общество

Первый снег может выпасть в Петербурге в выходные

Снижение температуры горожане ощутят уже в четверг, 3 октября. В выходные 5−6 октября велика вероятность выпадения снега.
МР7.ру 13:38
Общество

Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»

Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Экономика

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG.
РБК 17:01
Политика

Трамп пообещал «поладить» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Гаджеты

Microsoft Surface Pro X: планшет на фирменном ARM-процессоре

The GEEK 11:10
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru 16:53
Спорт

Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами

Россиянин Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
RT на русском 16:10
Происшествия

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика

Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 15:24
Шоу-бизнес

О возможном романе с Бузовой рассказал Батрутдинов

Комик отметил, что его отношения с Ольгой Бузовой можно охарактеризовать как «дружба на грани», однако ему эту грань переходить не хочется.
Privet-Rostov.ru 09:48
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Космос

В США завершена разработка системы GPS нового поколения

Известия вчера в 15:57
Происшествия

Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД

Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.
ТАСС 15:39
Футбол

Дубль Суареса принёс «Барселоне» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Каталонская «Барселона» одержала победу над миланским «Интером» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 17:02
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Политика

Лавров заявил об отсутствии «плана Б» по Минским соглашениям

Глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил об отсутствии альтернативного плана по минским договорённостям.
RT на русском 16:43
Здоровье

Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России

Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо 01:11
Гаджеты

Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом

Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
Телеканал 360° 30 сентября в 13:14
Экономика

Днепровский металлургический комбинат остановил часть мощностей из-за кризиса

Согласно сообщению, часть производственных мощностей остановлена временно, "в условиях глобального кризиса на рынке металлопродукции и снижения показателей рентабельности и нехватки оборотных средств".
Народные новости 16:19
Политика

На Украине придумают переходное правосудие для Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать систему переходного правосудия для неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:01
Футбол

Дзагоев рассказал, какую сумму потратил на подготовку к свадьбе

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, во сколько ему обошлась организация свадьбы.
Нева Спорт 14:36
Культура

Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор и народный артист СССР Гия Канчели, сообщает телеканал «Имеди».
Петербургский дневник 02:35
Политика

«Извращенцев повыбирали»: Депутат мастурбировал прямо на заседании Рады

«Извращенцев повыбирали»; «То он эспандер положил в карман и качнул»; «Больные люди»; «Ну наконец-то хоть один человек в Верховной раде Украины занимается действительно нужным делом», — комментируют пользователи соцсетей действия Кивы.
Rusvesna.su 14:40
Космос

Описан простой и верный способ колонизировать Марс

МИР 24 13:17
Игры

Call of Duty Mobile вышла на iOS и Android

News.ru вчера в 02:29
Политика

Путин ответил на претензии журналистки из Грузии

Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика

CNBC: США введут пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС

Ранее арбитраж ВТО разрешил США ввести пошлины на товары и услуги стран Евросоюза почти на $7,5 млрд в связи с тем, что ЕС не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus.
ТАСС 16:48
Происшествия

В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога

В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Происшествия

В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка

РИА Новости 07:30
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное