«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Политика Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.

Происшествия Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.

Политика Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.

Футбол Мельгарехо назвал дерби матч с «Краснодаром» Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо на клубном канале в YouTube поделился эмоциями от первого матча в сезоне в стартовом составе, в котором он сразу отметился голом.

Хоккей «Магнитка» прервала серию поражений, взяв верх над «Локомотивом» Южноуральский «Металлург» прервал серию поражений, выиграв у «Локомотива» в очередной встрече в рамках регулярного чемпионата КХЛ, – матч в Магнитогорске 3 октября закончился со счетом 5:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Путин рассказал о помощи Китаю в создании системы защиты от ракет Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), такая пока есть только у России и США, заявил на пленарной сессии клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

Политика Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Политика Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Единоборства Кокляев извинился за потасовку с Емельяненко Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев принес извинения за потасовку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Здоровье Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак» Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.

Футбол ЦСКА потерпел второе поражение в Лиге Европы, уступив «Эспаньолу» Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Спорт Сопернику Шубенкова все-таки дадут бронзовую медаль Испанцы предложили либо устроить перебежку, либо вручить Ортеге бронзовую медаль.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» извинилась за поведение экс-короля Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга — экс-короля Малайзии Мухаммада V — не устраивать публичный скандал из-за развода.

Кино Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2» Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.

Общество Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.