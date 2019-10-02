Экономика

ВедомостиВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе

Газета.Ruвчера в 12:44

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Ведомостивчера в 13:14

Скворцова рассказала о сроках перехода на новую систему зарплаты врачей

Известиявчера в 12:58

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

RT на русскомвчера в 13:58

Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников

Говорит Москвавчера в 12:19

Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

ТАССвчера в 12:10

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новостивчера в 12:08
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Происшествия

Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов

Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Экономика

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Происшествия

СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения

Издание указывает, что снятие Егоровой стало сюрпризом для диспетчеров аэропорта Внуково, которые проходят по делу о гибели в 2014 году президента французской Total Кристофа де Мардери в результате столкновения его самолета со снегоуборщиком.
РБК вчера в 20:43
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:52
Финансы

После визита Зеленского и Гончарука в НБУ курс гривны резко упал

О визите главы Украины Владимира Зеленского вместе с премьер-министром страны Алексеем Гончаруком сообщил на своей странице в Facebook член Совета НБУ Василий Фурман.
Экономика сегодня 01 октября в 13:59
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Политика

Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу

Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
Наука

От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн

В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Общество

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Политика

Британия изменила антироссийские санкции из-за исследования Марса

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Здоровье

Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат

Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат.
Life.ru вчера в 23:30
Единоборства

Емельяненко и Кокляев подрались в московском баре

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в ресторанном комплексе в центре Москвы.
Известия вчера в 23:30
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Политика

ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»

ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Общество

В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей

Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service 01 октября в 11:46
Футбол

Кокорин вместе с «Зенитом» отпраздновал победу над «Бенфикой»

Петербургский "Зенит" после победы над португальской "Бенфики" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов выложил в Twitter командное фото из раздевалки.
Московский Комсомолец 01:19
Политика

Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» и закрыл люки

Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) перешел на борт корабля «Союз МС-12» и закрыл люки.
МИР 24 00:54
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 01 октября в 02:51
Общество

Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»

В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Культура

Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова

Говорит Москва вчера в 00:57
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru вчера в 01:23
Политика

В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»

В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Российская газета 02:14
Происшествия

СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
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Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами

Сергей Шубенков завоевал серебро в забеге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков стал серебряным призером на дистанции 110 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе, повторив, таким образом, результат прошлого чемпионата мира, который в 2017 году состоялся в Лондоне.
Коммерсантъ вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
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ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления в России

В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Культура

Из-за аварии певица Ольга Бузова опоздала на концерт в Новокузнецке

Ugpressa.ru 00:58
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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