Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
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Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
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В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
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Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
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Piter.tv вчера в 08:06
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Россия раздаст больше триллиона рублей в виде займов другим странам
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Стало известно, когда в Воронежской области исчезнет пробка в Лосево
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