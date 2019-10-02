Экономика

ВедомостиВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Владимир Путин
Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены и другие оплаты. Чтобы вот этого фокуса не произошло.
— Владимир ПутинLenta.ru вчера в 12:09

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Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

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Газета.Ruвчера в 12:44

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Lenta.ruвчера в 12:09

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новостивчера в 12:08
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Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым

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Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
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Газета.Ru вчера в 08:59
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Специалисты не нашли никакой связи между общим уровнем физической активности и смертностью, однако фрагментирование долгих упражнений на более короткие периоды оказалось тревожным признаком, указывающим на скорую болезнь или угрожающие жизни состояния.
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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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