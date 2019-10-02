Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены и другие оплаты. Чтобы вот этого фокуса не произошло.

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.

Культура Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов» Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Шоу-бизнес Гуф признался Собчак, что общается с Кети Топурия после расставания В ходе беседы Собчак затронула тему расставания Гуфа с певицей Кети Топурией, на что он отметил, что продолжает общаться с ней, несмотря на ее новые отношения.

Здоровье В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.

Происшествия В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.

Космос Экипаж корабля «Союз МС-12» закрыл люки и готов вернуться на Землю Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазза аль-Мансури перешли с борта Международной космической станции на корабль «Союз МС-12».

Единоборства Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Здоровье Раскрыт признак скорой смерти Специалисты не нашли никакой связи между общим уровнем физической активности и смертностью, однако фрагментирование долгих упражнений на более короткие периоды оказалось тревожным признаком, указывающим на скорую болезнь или угрожающие жизни состояния.

Происшествия В Багдаде ввели комендантский час из-за протестов Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа, сообщает РИА "Новости".

Общество Москвичи проголосуют по вопросу сортировки бытовых отходов Как отмечается на сайте "Активного гражданина", жители Москвы смогут ответить на два вопроса: поддерживают ли они переход на раздельный сбор отходов и готовы ли они самостоятельно сортировать отходы дома.

Технологии Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.

Энергетика «Северный поток-2» может пойти в обход Дании Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.

Экономика BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Кино В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная» Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».

Общество Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Происшествия В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.