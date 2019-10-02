Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены и другие оплаты. Чтобы вот этого фокуса не произошло.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
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Общество
Чеченец, заплакавший на свадьбе сестры, извинился перед Кадыровым
URA.Ru вчера в 17:19
Культура
Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru вчера в 14:48
Политика
Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что общается с Кети Топурия после расставания
В ходе беседы Собчак затронула тему расставания Гуфа с певицей Кети Топурией, на что он отметил, что продолжает общаться с ней, несмотря на ее новые отношения.
RuNews24.ru 03:46
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины по трейд-ин
Народные новости 30 сентября в 22:10
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт вчера в 09:36
Происшествия
В Балашихе 15-летний школьник убил свою сверстницу
Подростка задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней школьницы.
ТАСС 03:20
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
РБК вчера в 13:02
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» закрыл люки и готов вернуться на Землю
Алексей Овчинин, Ник Хейг и Хазза аль-Мансури перешли с борта Международной космической станции на корабль «Союз МС-12».
Экономика сегодня 01:54
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Единоборства
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре
Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
Российская газета 03:27
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Здоровье
Раскрыт признак скорой смерти
Специалисты не нашли никакой связи между общим уровнем физической активности и смертностью, однако фрагментирование долгих упражнений на более короткие периоды оказалось тревожным признаком, указывающим на скорую болезнь или угрожающие жизни состояния.
Lenta.ru 02:01
Происшествия
В Багдаде ввели комендантский час из-за протестов
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:56
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Общество
Москвичи проголосуют по вопросу сортировки бытовых отходов
Как отмечается на сайте "Активного гражданина", жители Москвы смогут ответить на два вопроса: поддерживают ли они переход на раздельный сбор отходов и готовы ли они самостоятельно сортировать отходы дома.
ТАСС 02:13
Технологии
Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram
Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.
Телеканал 360° 02:15
Энергетика
«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 01 октября в 09:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Кино
В прокат вышла отреставрированная версия фильма «Калина красная»
Киноконцерн «Мосфильм» и синематека журнала «Искусство кино» выпустили в повторный прокат отреставрированную версию фильма Василия Шукшина «Калина красная».
Россия – Культура 30 сентября в 13:29
Общество
Минтруд продолжит обсуждение четырехдневной рабочей недели
Минтруд России направил в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Российская газета 01 октября в 04:38
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Гаджеты
Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion
Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости вчера в 06:10
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
REGNUM вчера в 09:10