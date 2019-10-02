Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены и другие оплаты. Чтобы вот этого фокуса не произошло.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
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Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилов Кокляевым.
Известия 05:24
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Политика
Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста
Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
Live24 03:49
Футбол
Наставник вратарей сборной Бельгии: Куртуа страдает от синдрома Де Хеа
Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс сравнил вратаря мадридского "Реала" Тиббо Куртуа с голкипером английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, передает Marca.
Газета.Ru 03:50
Армия и оружие
СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
RT на русском 04:19
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Здоровье
Онкологи назвали предотвращающие рак продукты
Врачи представили список продуктов, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.
News.ru вчера в 12:50
Технологии
В Сочи прошел форум «СПЕКТР-2019»
24-25 сентября 2019 года в Сочи на курорте Роза Хутор состоялся XIX Международный форум «СПЕКТР-2019».
КП - Кубань 05:19
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире
Трамп отметил, до прихода на Украине к власти президента Владимира Зеленского, в стране "была колоссальная коррупция", больше, чем в каком-либо другом государстве.
Газета.Ru 03:42
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Гаджеты
В России презентовали кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global вывела на российский рынок кнопочную модель телефона Nokia 2720 Flip.
RuNews24.ru 04:16
Авто
В России насчитывается 10 млн кроссоверов и внедорожников
1 июля 2019 года в России насчитывалось 10,15 млн кроссоверов и внедорожников (SUV), что соответствует 23% всех автомобилей, зарегистрированных в РФ.
Автоновости дня вчера в 02:38
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия
Украинец пытался проникнуть в Крым в поисках лучшей жизни
Гражданин Украины предпринял попытку незаконно пересечь российскую границу и попасть на территорию Крыма, но его задержали пограничники.
News.ru 04:12
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина составили график увольнений
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить.
News.ru вчера в 09:44
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой
Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Футбол
Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь
Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.
Pravda.Ru вчера в 04:23
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупреждают об описторхозе
В Волгоградской области заболевание регистрируется ежегодно: в прошлом году 52 случая, в текущем – 22.
Волжский.ру 02:18
Финансы
Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01 октября в 01:55
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50
Армия и оружие
Эрдоган: Турция сама создаст зону безопасности на севере Сирии
Дума ТВ 01 октября в 10:39