Экономика

ВедомостиВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Скворцова ответила на слова Путина о «фокусах» с доплатами медработникам

РБК15:47

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

RT на русском13:58

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Ведомости13:14

Скворцова рассказала о сроках перехода на новую систему зарплаты врачей

Известия12:58

Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников

Говорит Москва12:19

Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

ТАСС12:10

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новости12:08
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Общество

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы началась с 1 октября. Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%.
REGNUM вчера в 00:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк появится на ТВ

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Армия и оружие

ВСУ разрешили использовать оружие в «особый период»

Верховная рада Украины приняла закон № 1224, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие во время «особого периода», сообщил 2 октября парламентский телеканал «Рада».
REGNUM 14:06
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Общество

Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Авто

Kia Cerato в версии GT Line появился в России

Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Новые автомобили вчера в 11:32
Культура

Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Политика

В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США

Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM 14:12
Происшествия

Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

Известия 05:26
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Культура

Пласидо Доминго уходит с поста директора оперы Лос-Анджелеса

Испанский тенор Пласидо Доминго подал в отставку с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса (Калифорния).
Профиль 16:11
Армия и оружие

В России завершают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Радио Sputnik 20:00
Здоровье

Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами

Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Энергетика

«Газпром» назвал альтернативный маршрут «Северного потока —2»

Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
Политика

Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41
Общество

Детские онкологи начали увольняться из НМИЦ имени Блохина

Напомним, в понедельник несколько сотрудников детского онкоцентра опубликовали видеообращение, в котором потребовали отставки руководства медучреждения.
Новый День 08:57
Кино

В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби

На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 06:32
Культура

Михаил Галустян ушел с телеканала ТНТ

Актер и продюсер Михаил Галустян ушел с ТНТ, где работал больше десяти лет, на конкурирующий СТС.
Adindex.ru вчера в 22:45
Авто

Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом бюджетных Hyundai и Kia

Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
SpeedMe 30 сентября в 09:37
Космос

«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой

Дни24 18:00
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Microsoft презентует новую ОС Windows 10X

Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
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Владимир Путин присвоил Сергею Чемезову звание Героя России

Обновлено в 13:49 Президент Владимир Путин присвоил главе "Ростеха" Сергею Чемезову звание Героя России.
BFM.ru 05:47
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Американка и её дочь с «маской Бэтмена» останутся в России на год

Life.ru 12:27
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В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»

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Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона

Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
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Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»

Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
РБК 12:08
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Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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