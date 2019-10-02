Экономика

ВедомостиВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников

Говорит Москвавчера в 12:19

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Ведомостивчера в 13:14

Скворцова рассказала о сроках перехода на новую систему зарплаты врачей

Известиявчера в 12:58

Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе

Газета.Ruвчера в 12:44

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

RT на русскомвчера в 13:58

Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

ТАССвчера в 12:10

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новостивчера в 12:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Происшествия

Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице

ТАСС 06:11
Политика

Джонсон потребовал от ЕС гибкости в вопросе Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность по вопросу Brexit.
Взгляд.ру 08:16
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Происшествия

12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым

Вести.Ru 03:11
Здоровье

В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Единоборства

Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко

Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
РБК 06:17
Космос

NASA опубликовало звучание Марса

Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° вчера в 14:13
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Здоровье

Из-за укусов комара в США умерли более десяти человек

В США зафиксировали 11 случаев заражения редким вирусом восточного лошадиного энцефалита с летальным исходом.
Взгляд.ру 08:35
Культура

Умер известный чешский певец Карел Готт

Дни24 вчера в 05:11
Происшествия

В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»

Известия 08:27
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Армия и оружие

Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе

"Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", — заявили в Минобороны Украины.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Общество

Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»

Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Культура

Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 01 октября в 03:24
Происшествия

Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

ТАСС 08:27
Наука

Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги

Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Экономика

BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей

Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Происшествия

Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице

РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Политика

Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков

Парламент Кабардино-Балкарии в четверг, 3 октября, единогласно избрал главой республики Казбека Кокова, исполнявшего обязанности главы региона с сентября 2018 года.
Коммерсантъ 07:59
Происшествия

Чеченец, которого искал Кадыров, извинился за радость на пожаре

URA.Ru 08:30
Происшествия

Суд Челябинска отправил в СИЗО замглавы Сосновского района

Правда УрФО 08:25
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru вчера в 01:23
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Кино

Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Армия и оружие

В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии

Известия 07:12
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Скворцова Вероника Игоревна
Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное