Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
Говорит Москвавчера в 12:19
Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
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Политика
Джонсон потребовал от ЕС гибкости в вопросе Brexit
Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность по вопросу Brexit.
Взгляд.ру 08:16
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Единоборства
Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко
Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
РБК 06:17
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° вчера в 14:13
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Здоровье
Из-за укусов комара в США умерли более десяти человек
В США зафиксировали 11 случаев заражения редким вирусом восточного лошадиного энцефалита с летальным исходом.
Взгляд.ру 08:35
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11
Происшествия
В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
Известия 08:27
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности к разведению сил в Донбассе
"Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", — заявили в Минобороны Украины.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Общество
Джеймс Кэмерон выложил фото со съемок «Аватара 2»
Официальный аккаунт франшизы в Twitter постоянно обновляется: подписчиков знакомят с представителями флоры и фауны загадочной Пандоры, выкладывают лучшие рисунки поклонников, на которых зачастую можно увидеть героев фильма, а также делятся последними новостями о съемках фильмов.
Российская газета 08:13
Культура
Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»
В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 01 октября в 03:24
Наука
Повреждения легких вейперов США напомнили врачам химические ожоги
Врачи одного из крупнейших частных исследовательских центров мира - Клиники Майо - сообщили 2 октября, что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги.
Ридус вчера в 19:29
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
Парламент Кабардино-Балкарии в четверг, 3 октября, единогласно избрал главой республики Казбека Кокова, исполнявшего обязанности главы региона с сентября 2018 года.
Коммерсантъ 07:59
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru вчера в 01:23
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Общество
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления
Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС 01:15
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32