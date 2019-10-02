Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
Говорит Москвавчера в 12:19
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ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Политика
Появилось видео с митинга против «капитуляции» из-за Донбасса в Киеве
В Киеве на майдане Незалежности вечером 2 октября собрались демонстранты, выступающие против подписания «формулы Штайнмайера», которая вводит особый статус для Донбасса.
РБК вчера в 17:56
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru вчера в 10:53
Здоровье
Врачи-неонатологи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат
Скандал с массовым увольнением врачей разразился в пермской городской больнице №6 – там о готовности покинуть свои рабочие места заявили врачи-неонатологи.
Газета.Ru 03:56
Политика
Соловьев в эфире своей передачи оскорбил украинского журналиста
Владимир Соловьев накануне в эфире авторской передачи на федеральном телеканале «Россия 1» резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону на его видеообращение.
Live24 03:49
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия 01 октября в 23:15
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Происшествия
В Балашихе школьника задержали за убийство сверстницы
Пятнадцатилетний школьник задержан в подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве учащейся той же школы.
REGNUM 04:12
Игры
Xbox Scarlett и PS5 со встроенными камерами делают ставку на стриминг
Консоли Xbox Scarlett и PS5 нового поколения со встроенными камерами делают ставку на стриминг.
Актуальные Новости вчера в 22:10
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина составили график увольнений
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Н.Н. Блохина составили график увольнений так, чтобы дети, начавшие лечение, могли его продолжить.
News.ru вчера в 09:44
Политика
На Украине нашли виновницу интимного скандала в Раде
Украинские СМИ нашли девушку, из-за которой депутат Верховной рады Илья Кива оказался в центре интимного скандала.
Взгляд.ру 01:19
Хоккей
Овечкин стал лидером НХЛ по количеству голов в первых матчах сезона
Спорт-Экспресс 02:14
Происшествия
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика
Крокодил погиб по колесами грузового автомобиля в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.
РИА Новости вчера в 15:24
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем
Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.
Ruposters.ru вчера в 07:59
Политика
В МИД Великобритании приветствуют подписание «формулы Штайнмайера»
Британский МИД положительно оценивает подписание "формулы Штайнмайера" и считает это одним из шагов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины.
ТАСС вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Авто
Кроссоверы Hyundai Tucson и Santa Fe получили новые моторы
Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», автомобили Hyundai Tucson Rock Edition комплектуются двумя вариантами двигателя: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с. с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом.
Автоновости дня 01 октября в 10:08
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
В Новосибирске срезанная ветка тополя убила женщину
В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.
REGNUM вчера в 09:10
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36