Экономика

ВедомостиВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей

RT на русскомвчера в 13:58

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Ведомостивчера в 13:14

Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе

Газета.Ruвчера в 12:44

Скворцова рассказала о сроках перехода на новую систему зарплаты врачей

Известиявчера в 12:58

Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников

Говорит Москвавчера в 12:19

Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

ТАССвчера в 12:10

Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников

РИА Новостивчера в 12:08
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
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Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
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В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет

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Разработчики подтвердили дату выпуска криптовалюты Telegram

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Российский политик
Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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