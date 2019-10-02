Экономика
ВедомостиМинздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
Говорит Москвавчера в 12:19
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Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
CyberSport.ru 01 октября в 04:25
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Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
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Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь 01 октября в 14:12
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В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Заявление было сделано еще до момента проведения пенсионной реформы. Об этом заявила телеведущая Елена Малышева.
ФедералПресс 02:53
Здоровье
Саратовская область вошла в пятерку самых вымирающих регионов России
Если за семь месяцев прошлого года естественная убыль населения в нашем регионе составляла 7 710 человек, то в этом уже 8 321.
Взгляд-инфо вчера в 01:11
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
Газета.Ru вчера в 09:52
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Политика
Посол США в России Джон Хантсман завершил работу
Посол США Джон Хантсман завершил работу в России и возвращается домой.
ТАСС 01:10
Политика
CNN: ФБР размещает в Facebook материалы для вербовки россиян
Федеральное бюро расследований (ФБР) размещает в социальной сети Facebook материалы для вербовки россиян, проживающих в районе Вашингтона, сообщила в среду телекомпания CNN.
ТАСС вчера в 18:46
Технологии
Google попала в новый скандал, связанный со сбором личных данных
Компания Google попала в новый скандал, связанный с вопросом сбора биометрических данных темнокожих людей при разработке проекта смартфона Pixel 4. Об этом 3 октября сообщила газета Daily News.
REGNUM 04:02
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
Зампред комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести новую льготную категорию — "жертвы перестройки".
РИА Новости вчера в 23:33
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Армия и оружие
Турция может внезапно начать операцию в Сирии
News.ru 01 октября в 10:21
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Политика
Трамп объяснил возобновление военной помощи Украине
24 сентября Трамп поручил временно заблокировать выделение Украине $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.
Известия вчера в 15:52
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге Чемпионов
ToDay News Ufa вчера в 16:45
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Комсомольская правда вчера в 12:42
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время вчера в 12:49
Политика
Лавров: «Формула Штайнмайера» является уступкой и «плана Б» не будет
"Формула Штайнмайера" является уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Экономика
Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента
По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.
Российская газета 01:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Происшествия
Подросток убил девочку в ходе ссоры в школе в Балашихе
В подмосковной Балашихе в ходе ссоры в школе подросток убил девочку из параллельного класса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Технологии
Разработчики подтвердили дату выпуска криптовалюты Telegram
Блокчейн-платформа Telegram Open Network Павла Дурова будет запущена до конца октября, сообщили разработчики проекта в письме инвесторам, сообщает The Bell.
РБК 03:09