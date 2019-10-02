Экономика
REGNUMМинздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе. Она выступила с докладом 2 октября на совещании президента с членами правительства.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
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Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Здоровье
Минздрав анонсировал реформу первичного звена здравоохранения
Как сообщает «Коммерсантъ», реформа первичного звена здравоохранения позволит Минздраву РФ обновить инфраструктуру и кадровый состав.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Политика
Сергей Надсадин вновь избран мэром Южно-Сахалинска
Депутаты гордумы Южно-Сахалинска избрали мэром города Сергея Надсадина, который руководил муниципальным образованием с 2014 года, сообщил ТАСС представитель думы.
ТАСС 20:55
Политика
Скабеева прокомментировала призыв Путина не очернять Украину
Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова Владимира Путина о работе российских СМИ, заявила, что журналисты не занимаются целенаправленным очернением Украины.
РИА Новости 16:16
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Шоу-бизнес
Гуф признался Собчак, что употребляет наркотики
Гуф признался на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что курит «травку».
Телепрограмма вчера в 11:31
Интернет
Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram
Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости 18:31
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 01:37
Происшествия
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой
Житель Томска застрелил директора и бухгалтера небольшой компании, после чего свел счеты с жизнью, сообщило региональное управление СКР.
Вести.Ru 09:21
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor вчера в 06:07
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Транспорт
В ГИБДД предложили отменить штрафы с камер в плохую погоду
ГИБДД уже направила в регионы России указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения ПДД.
Газета.Ru вчера в 08:09
Политика
Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык
Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.
Известия 19:08
Шоу-бизнес
Батрутдинов рассказал «о дружбе на грани» с Бузовой
Комик Тимур Батрутдинов приоткрыл завесу тайны своих реальных взаимоотношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на таблоид за публикацию личного письма жены
Принц обращает также внимание на то, что письмо отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
РИА Новости 01 октября в 15:43
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Российская газета 18:35
Игры
Состоялся релиз Call of Duty: Mobile
Матч ТВ 01 октября в 09:37
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК 20:58
Гаджеты
Необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp представили в РФ
Газета DAILY 12:38
Футбол
Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport 00:55
Кино
«Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда
С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
Газета.Ru 07:30
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18