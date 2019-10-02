Экономика
REGNUMМинздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе. Она выступила с докладом 2 октября на совещании президента с членами правительства.
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Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены и другие оплаты. Чтобы вот этого фокуса не произошло.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
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Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Политика
Путин поздравил Меркель и Штайнмайера с объединением ГДР и ФРГ
Комсомольская правда 04:17
Происшествия
СМИ узнали об отставке трех московских судей за нарушения
Утверждается, что отправить судей в отставку решили после проверки, в ходе которой вскрылись грубые нарушения в их работе.
РБК вчера в 20:43
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ
Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 01 октября в 04:12
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Авто
В Москве «бэтмобиль» продают за 55 млн рублей
Раритетный экземпляр оценен в 55 млн рублей.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Происшествия
В Новосибирске девушка погибла во время рубки деревьев
Рабочие спиливали крону высокого тополя. Одно из них упало на проходившую мимо женщину.
ФедералПресс 00:35
Теннис
Шарапова снова снялась с турнира из-за травмы
Россиянка снялась с соревнований из-за травы. У нее снова возникли проблемы с плечом, сообщает пресс-служба турнира.
Pravda.Ru 04:58
Здоровье
В Волгоградской области 22 жителя заразились описторхозом
В текущем году 22 жителя Волгоградской области пострадали от опасного для жизни и здоровья человека гельминтоза.
МТВ онлайн 03:01
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за издевательств над школьником в туалете
Следственный комитет по результатам собственной проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои).
РБК 05:15
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия
В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика
Мальчика, который в конце сентября пропал в тайге при сборе орехов, нашли живым в Туве.
РБК 03:18
Политика
Великобритания внесла поправки в санкции против России
Лондон внес изменения в «Закон об экспорте» (санкции против России и Крыма) ради миссии «ЭкзоМарс-2020» — проекта по изучению Красной планеты.
Известия 00:55
Общество
Известный телеведущий осудил действия герцогов Сассекских
Без ссылки на свои источники ведущий сообщил, что обращение не было согласовано со службой Букингемского дворца - это, вероятно, означает, что герцоги Сассекские считают себя вправе самостоятельно решать свои проблемы с прессой и публично осуждать действия одного из самых крупных и влиятельных таблоидов в Великобритании.
Газета.Ru 04:10
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
РБК вчера в 13:02
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Происшествия
Олимпийская чемпионка Сочи отдала два миллиона рублей за колдовство
Фигуристка перевела «колдунье» два миллиона рублей за девять дистанционных сеансов.
Lenta.ru 05:00
Хоккей
Овечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ
Интерфакс-Спорт 01:28
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 04:18
Здоровье
Врачи-неонатологи больницы №6 написали заявления об увольнении
В больнице №6 все врачи-неонатологи написали заявления об увольнении из-за регулярных переработок и недовольства их оплатой.
ИА Текст (Пермь) 01:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Футбол
Соболев не намерен переходить в ЦСКА или «Зенит»
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметил, что не хочет переходить в «Зенит» или ЦСКА.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:14
Культура
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва вчера в 00:57
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина-Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Общество
В Москве началось голосование о раздельном сборе мусора
Власти Москвы вне зависимости от голосования ранее анонсировали планы по переходу на раздельный сбор мусора твердых отходов в начале 2020 года.
РБК 03:28
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50