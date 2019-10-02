Экономика

REGNUMREGNUMМинздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе. Она выступила с докладом 2 октября на совещании президента с членами правительства.
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Владимир Путин
Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены и другие оплаты. Чтобы вот этого фокуса не произошло.
— Владимир ПутинLenta.ru вчера в 12:09

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Скворцова заявила, что переход на новую систему зарплат врачей займет не менее двух лет

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РИА Новостивчера в 12:08
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Общество

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Российский политик. Министр здравоохранения Российской Федерации c 21 мая 2012 года. Врач-невролог, нейрофизиолог, организатор здравоохранения. Член-корреспондент РАН. Доктор медицинских наук, профессор.
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