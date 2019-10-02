Экономика
REGNUMМинздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе. Она выступила с докладом 2 октября на совещании президента с членами правительства.
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Скворцова рассказала, когда медработникам будут оплачивать труд по новой системе
Газета.Ruвчера в 12:44
Вероника Скворцова рассказала о переходе на новую систему оплаты труда медработников
Говорит Москвавчера в 12:19
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Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии 26 сентября 2018 года.
REGNUM 06:34
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Футбол
Валенсия — Аякс 0:3
Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании.
LiveSport.ru вчера в 14:35
Здоровье
В регионах РФ начнётся масштабное строительство больниц
В России будет проведен анализ организации работы первичного звена здравоохранения, заявила 2 октября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
REGNUM вчера в 13:00
Происшествия
В Кемерово женщина похитила ребенка из роддома
В Кемерово полицейские задержали женщину, подозреваемую в похищении новорожденного из роддома, сообщила 3 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Известия 05:09
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Политика
СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе
Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.
RT на русском 04:19
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» разблокировать газ из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — написал он.
РБК 06:32
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Авто
Россияне стали чаще приобретать подержанные машины по трейд-ин
По информации журналистов, россияне стали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин.
Tvoe-avto.com 01 октября в 06:03
Шоу-бизнес
Брежнева высказалась о расставании с мужем
Пока вокруг обсуждают скорый развод Веры Брежневой с мужем, сама она, вначале молчавшая, не сдержалась и высказалась.
Утро.ru 06:31
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Кино
Warner Bros. ищет актера на роль молодого Нео в «Матрице-4»
В четвертой части фантастической кинофраншизы "Матрица" может появиться молодой Томас Андерсон - будущий хакер Нео.
Газета.Ru 03:38
Происшествия
Льва Шлосберга вызвали в СК по делу журналистки Светланы Прокопьевой
Депутата псковского областного собрания от «Яблока» Льва Шлосберга вызвали в управление Следственного комитета по Псковской области для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к терроризму журналистки Светланы Прокопьевой.
Медиазона вчера в 09:22
Политика
Западная делегация собирается приехать в Крым на поезде
Глава западной делегации, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что в одном из своих последующих визитов в Россию они намерены приехать в Крым на поезде по мосту через Керченский пролив.
РИА Новости вчера в 04:36
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Происшествия
В Туве нашли живым пять дней блуждавшего в тайге мальчика
Пять суток ушло на поиски пропавшего в конце сентября в тайге 12-летнего мальчика — в четверг ребенка нашли в пяти километрах от места, откуда он вышел в родное село, сообщает СКР.
Вести.Ru 06:36
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
Порошенко не явился на допрос по делу о поездке на Мальдивы
Бывший президент Украины Петр Порошенко в четверг, 3 октября, не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.
Известия 06:04
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф утверждает, что с Кети Топурией не ссорился
Сам же рэпер в одной из последних программ «Осторожно, Собчак!», немного приоткрыл завесу тайны над тем, каковы истинные отношения бывших возлюбленных сейчас.
Bimru.ru вчера в 08:17
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10