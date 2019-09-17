с чего всё началось

Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой в случае, если они назначены врачом в поликлинике. Новая система лекарственного обеспечения может заработать в 2022 году.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Футбол Болельщики «Динамо» призвали Хохлова уйти в отставку На прошедшем сегодня в Москве матче между "Динамо" и "Сочи" болельщики бело-голубых призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова уйти в отставку после третьего пропущенного гола.

Происшествия Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

Политика Украина в знак протеста не поедет на сессию ПАСЕ Украинская делегация пропустит ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАС Е) в знак протеста против возвращения России полномочий в организации.

Футбол Гол и передача Ибрагимовича принесли «Гэлакси» победу в матче MLS Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата MLS против «Монреаль Импэкт».

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Политика Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Происшествия В Чечне задержали трех колдунов Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.

Политика Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Технологии В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой В ВТБ заявили РБК, что «наблюдаются проблемы в работе мобильного банка».

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Общество В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Экономика Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.