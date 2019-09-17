Здоровье
BFM.ruМинздрав предложил выдавать лекарства бесплатно
Минздрав готовит предложения, по которым жизненно важные лекарства пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой в случае, если они назначены врачом в поликлинике. Новая система лекарственного обеспечения может заработать в 2022 году.
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с чего всё началось
«Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — сказала глава ведомства Вероника Скворцова, ее слова приводит «Российская газета» в воскресенье, 22 сентября.Известия07:26
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На прошедшем сегодня в Москве матче между "Динамо" и "Сочи" болельщики бело-голубых призвали главного тренера команды Дмитрия Хохлова уйти в отставку после третьего пропущенного гола.
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Газета.Ru 20 сентября в 05:45
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Газета.Ru 04:42
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.
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Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
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Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
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Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
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