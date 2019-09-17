Здоровье
Газета.RuВ России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
На всех просто не хватит денег, и плясать, очевидно, придется не от потребностей, а от бюджета. Подобные пилотные проекты в России идут. Правда, там лекарства дают не совсем бесплатно, а со скидкой.
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Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.
— Вероника Скворцова, российский политикLenta.ru 11:19
с чего всё началось
Обсуждаются и другие варианты: например, введение бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия, цитирует Скворцову «Российская газета».Экономика сегодня08:28
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Минздрав готовит реформу для обеспечения всех нуждающихся бесплатными лекарствами
Невские Новости20 сентября в 22:59
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Сахалин.Инфо 18:34
Происшествия
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В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:40
Общество
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Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
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«Рэмбо: Последняя кровь» пролилась без «Хищника»
Newsler.ru 15:21
Наука
Google удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины
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Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
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В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Авто
Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели
Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
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«Горки Город» приближается к интуристам
На обновлении курорта настаивает его основной кредитор ВЭБ.РФ, выделивший на инфраструктуру около 59 млрд руб. О планах "Горки Города" реализовать новую стратегию сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.
Коммерсантъ 18:10