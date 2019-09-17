с чего всё началось

Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения.

На всех просто не хватит денег, и плясать, очевидно, придется не от потребностей, а от бюджета. Подобные пилотные проекты в России идут. Правда, там лекарства дают не совсем бесплатно, а со скидкой.

В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства

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